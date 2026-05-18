유재석, 초대도 없었는데…'故 최진실 딸' 최준희에 말없이 건넨 축의금

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 유재석이 고(故) 배우 최진실의 딸 최준희에게 축의금을 전달한 것이 뒤늦게 알려졌다.

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최준희는 18일 "킹갓제너럴…ㅠㅠㅠㅠ말씀도 따로 없으시고 뒤늦게야 전달받은…"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 최준희의 결혼식 축의금 명부 사진이 담겼다. 결혼식 사회를 맡은 조세호의 이름 옆에는 유재석의 이름이 함께 적혀있었다. 최준희의 결혼식에 초대 받은 건 아니지만 유재석은 조세호를 통해 최준희의 결혼식에 축의금을 건넨 것으로 보인다. 뒤늦게 축의금을 받았다는 사실을 알게 된 최준희는 공개적으로 고마운 마음을 드러내며 유재석의 미담을 하나 더 추가했다.

한편, 배우 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희는 지난 16일 11살 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 결혼식 사회는 조세호가 맡았으며 하객으로는 생전 최진실과 절친했던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 참석해 든든하게 조카 최준희의 곁을 지켰다.

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wjlee@sportschosun.com