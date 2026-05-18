"백현아, 남자는 도박도 해야지"..MC몽, 차가원 삼촌 폭로 "베가스 가자고 달고 살아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 MC몽이 차가원의 작은 아버지 차준영이 엑소 백현을 도박의 세계로 이끌려 했다고 주장했다.

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MC몽은 18일 개인 SNS에서 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 각종 의혹과 갈등에 대해 밝혔다.

이날 MC몽은 MBC 'PD수첩'이 자신에게 두 가지 입장을 요청했다며 이에 대해 답변을 했다.

그는 특히 회사 운용 자금을 불법 도박에 운용했다는 의혹 관련해 "이게 무슨 말도 안 되는 소리냐. 회사 자금으로 불법 도박을 하냐. 자금 출처 계좌 까면 다 나오는 건데, 어떻게 회사 돈으로 도박을 할 수 있나"며 분노했다.

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이어 "'PD수첩'이 누구와 인터뷰 했는지 안다"면서 차가원의 작은 아버지 차준영에 대해 "도박에 미친 사람이다. 저랑 친할때 '내가 10억 줄테니까 나랑 같이 라스베이거스 가자' '백현아, 남자는 도박도 할 줄 알아야해, 나랑 같이 베가스 가자'를 달고 살았다"고 주장해 놀라움을 안겼다.

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한편 MC몽은 2023년 피아크그룹 차가원 회장과 원헌드레드를 공동 설립했으나 지난해 7월 사임했다. 이후 차가원과 갈등·불륜설·불법 도박 등의 의혹이 잇따라 불거졌다.

jyn2011@sportschosun.com