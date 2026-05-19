송일국, 중2 된 삼둥이 사춘기 고충 "내가 알던 애들 사라져..민국이 특히 예민"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 송일국이 '국민 삼둥이' 대한, 민국, 만세의 근황을 공개했다.

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19일 방송된 KBS 2TV '아침마당'에는 뮤지컬 '헤이그'의 배우 송일국과 오만석이 출연했다.

이날 송일국은 대한, 민국, 만세의 근황에 대해 "지금 중2다. 그 무서운 중2"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "어제 대본을 보고 있는데 삼둥이 중에 한 명이 와서 내일 촬영한다고 했더니 '내 얘기 하지 마세요'라고 하더라. 누구인지 말하면 난리 난다"고 털어놨다.

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하지만 아이들이 학교에 가 있는 시간에 방송이 된다는 사실을 떠올린 송일국은 결국 "민국이다"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 그는 "셋 다 예민한데 특히나 민국이가 예민하다. SNS에 사진 올리는 것도 기분 좋을 때 가서 '민국아, 이 사진 올려도 될까?'라고 하면 마지못해 대답한다"며 "내가 알던 애들이 사라지고 모르는 애가 왔다"고 전해 웃음을 안겼다.

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또 송일국은 아이들의 폭풍 성장 근황도 공개했다. 그는 "키가 나보다 크다. 나도 작은 키가 아닌데 대한이가 186cm, 민국이가 183cm, 만세가 180cm"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이에 오만석은 "아이들이 공연을 보러 왔는데 농구단이 공연을 보러 온 줄 알았다"고 거들었다.

'중2병'에 걸린 삼둥이 때문에 거울 치료를 받고 있다는 송일국은 "정말 목구멍까지 욕이 차오르는데 말을 못 한다. 사실 내가 어머니한테 옛날에 지은 죄가 많아서 3배로 돌려받는다고 생각한다"고 말했다.

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그러면서 "본의 아니게 어머니한테 전화를 자주 한다. 나의 과거가 아이들을 통해서 보인다"고 털어놨다.