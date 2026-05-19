‘170.8cm·53kg’ 성해은 “솔로지옥 출연 원해, 닭싸움·모자뺏기 자신있어”

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[스포츠조선 조민정 기자] '환승연애2' 출연자 성해은이 다음에 출연해보고 싶은 연애 예능으로 '솔로지옥'을 꼽았다.

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지난 18일 유튜브 채널 '해피해은'에는 '몇 년 만에 밝히는 것들 | 성해은의 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 성해은은 구독자 30만명 기념 Q&A를 진행하며 다양한 질문에 답했다.

특히 "다른 연애 프로그램에 나간다면 어떤 걸 해보고 싶냐"는 질문에 성해은은 "다시 나가도 '환승연애'를 나가고 싶긴 한데, 그걸 빼면 '솔로지옥'에 나가보고 싶다"고 밝혔다. 이어 "저랑 '솔로지옥' 이미지가 안 어울릴 것 같지 않냐"며 웃었다. 하지만 곧 "몸싸움에는 자신 있다"며 반전 승부욕을 드러냈다.

성해은은 "씨름이나 닭싸움, 림보, 모자 뺏기 같은 게임은 잘할 수 있을 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이날 성해은은 자신의 키와 몸무게도 솔직하게 공개했다. 그는 "원래 키가 171cm라고 생각했는데 다시 재보니까 170.8cm가 나왔다"고 밝혔고, 몸무게는 53kg이라고 전했다.

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또 "인바디 기준 근육량은 24kg, BMI는 18.4, 체지방률은 18.7"이라며 "근육량을 좀 늘리고 싶은데 잘 안 늘어난다"고 털어놨다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com