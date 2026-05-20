생명의 은인이라더니…박수홍, 다홍이 방치 의혹 충격 "딸 좀 교육시켜라"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박수홍이 오랜만에 반려묘 다홍이의 일상을 공개하자마자 다홍이를 방치한다는 의혹에 휩싸였다.

Advertisement

18일 박수홍의 유튜브 채널에서는 '박수홍 살려준 고양이 다홍이 근황'이라는 제목의 영상이 게재, 오랜만에 반려묘 다홍이의 근황을 공개했다.

힘들었던 시기 박수홍을 구한 생명의 은인이나 다름없는 다홍이는 딸 재이와 함께 지내고 있었다. 하지만 재이가 다홍이를 만지자 다홍이는 깜짝 놀라 자리를 피했다. 이에 박수홍은 "재이가 예뻐서 쫓아다니는 거다. 알잖아"라고 다홍이를 달랬다.

재이가 안 보이자 박수홍은 "다홍이 밥그릇 또 그러는 거 아니냐"고 재이를 찾았다. 재이는 다홍이의 물그릇에 사료를 섞고 있었지만 박수홍은 딱히 제지하지 않았다. 김다예는 "우리 재이 대단하다"고 감탄했고 박수홍 역시 "국밥 만들어주는 거냐"며 웃었다.

Advertisement

결국 다홍이는 옷장에 숨었다. 그럼에도 재이가 찾아오자 다홍이는 재이를 피해 다른 곳으로 피신했다.

Advertisement

이어 광고하는 고양이 영양제를 먹인 박수홍은 "요즘에 재이가 다홍이를 너무 좋아해서 쫓아다니니까 스트레스가 있을 거다. 원료 중에 스트레스 호르몬을 감소시켜주는 성분이 들어있어서 스트레스 완화에 도움이 되는 거 같다"고 밝혔다.

영상이 공개된 후 다홍이의 일상을 기다렸던 팬들은 크게 실망했다. 박수홍 부부가 재이에게 반려묘에 대한 교육을 제대로 시키지 않아 다홍이가 크게 스트레스를 받는 것 같아 보인다는 것. 팬들은 "광고 때문에 올린 영상이 아니길 바란다", "다홍아 스트레스 받아서 자꾸 구석으로 숨는다. 걱정된다", "애 생기면 반려동물 뒷전으로 두는 거 너무 많이 봤는데 박수홍 씨는 정말 그러면 안 된다", "아기낳고 다홍이 지분이 거의 사라졌다", "유머로 소비할 일 아니고 동물학대 같아 정말 보기 불편하다" 등의 지적을 쏟아냈다. 이에 박수홍 김다예 부부는 "평소에 재이 낮잠 잘 때 옆에 와서 같이 잔다", "영상에서 그렇게 보여지도록 편집했지만 보통 재이 침대에서 자거나 캣타워에서 바깥 구경하고 있다"고 답글을 남기며 해명에 나섰다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com