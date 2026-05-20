이병헌♥이민정, 비♥김태희와 부부동반 안 하는 이유 "언니가 샤이해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 이민정, 이병헌 부부가 비, 김태희와 부부 동반 모임을 자주 못하는 이유에 대해 밝혔다.

Advertisement

19일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "춤 알려주러 왔다가 이민정한테 찜 쪄지고 간 비 *전남편시리즈 2탄"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이민정과 비는 2016년 드라마 '돌아와요 아저씨'에 함께 출연, 이병현과 김태희는 2009년 드라마 '아이리스'를 통해 호흡을 맞춘 바 있다.

제작진은 "부부 동반 모임도 하냐"라고 물었고, 이민정은 "부부 동반은 많이 안 한다. (김태희)언니가 샤이하다"라고 말했다.

Advertisement

이에 비는 "아내와 병헌이 형이 성격이 좀 비슷하고 나와 민정 씨가 성격이 비슷하다"라고 하자, 이민정은 "맞다. 우리는 좀 까불까불하는 스타일이고 저쪽은 조금 진중하면서 주변을 챙긴다. 우리는 까불이면서 은근히 안 챙긴다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이에 비는 "까불인데 우리는 우리 갈 길 가는 사람들이다"라고 정정하자, 이민정은 "맞아. 까불까불하면서 우리가 하고 싶은 거를 한다"라고 설명했다.

비는 "우리가 하고 싶은 건 무조건 해야 한다"라고 덧붙였고, 이민정은 "근데 남들이 보기에는 더 착해보이는 건 우리다. 근데 실제로 더 착한 건 저 사람들이긴 하다. 저 사람들이 더 많이 희생한다"라고 솔직하게 말했다. 이에 비도 공감하며 고개를 끄덕였다.

Advertisement

또한 비는 가족과 작품 이야기를 거의 하지 않는다고 밝혔다. 그는 "서로 아예 안 물어본다. 영역이 같으면서 다르다. 그래서 아예 물어보지 않는다"라면서 "그냥 내가 했던 결과들만 '이렇게 했고, 드라마는 이렇게 했다'라고 보고 한다"라고 말했다. 이어 비는 "또 공연에는 가족들을 꼭 초대해서 '이렇게 준비하려고 한다'라고 한다"라면서 남다른 가족 사랑도 드러냈다.

Advertisement

그러면서 비는 "연말에 공연한다. 형도 좀 모시고 같이 와라"고 초대하자, 이민정은 "지난번에 가려다가 못 갔다. 오빠가 벗은 거 보기 싫다고 했었다"라고 장난을 쳐 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com