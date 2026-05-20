'전신마비' 박위, "일어서고 싶다" 눈물...2세 앞두고 터진 현실 고민 (동상이몽)

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[스포츠조선 김수현기자] 신혼 19개월 차를 맞은 송지은·박위 부부가 2세 계획과 함께 신혼 일상을 공개하며 진솔한 속내를 전했다.

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19일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서는 박위·송지은 부부가 프로그램에 새롭게 합류해 방송 최초로 신혼 생활을 공개했다.

이날 송지은은 "결혼이 너무 좋아서 '결혼 전도사'로 활동하고 있다"며 밝게 인사를 전했다.

두 사람의 신혼집은 휠체어를 사용하는 박위를 중심으로 세심하게 설계돼 있었다. 집 안 곳곳에는 턱이 없어 휠체어 이동이 편리했고, 거실과 침실, 화장실 모두 동선을 고려한 구조로 꾸며졌다.

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박위는 "집을 구할 때 가장 큰 걸림돌이 되는 게 대부분의 집에 턱이 있다는 점이다. 휠체어 사용자에게는 큰 불편 요소"라고 설명했다.

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실제로 화장실은 타일 공사를 통해 단차를 없애고, 문도 슬라이딩 도어로 바꿔 이동 편의성을 높였다.공간 곳곳이 박위의 생활에 맞춰진 맞춤형 구조였다.

일상에서도 박위는 스스로 생활을 이어가는 모습을 보였다. 옷 갈아입기부터 샤워 준비까지 대부분의 과정을 혼자 수행했고, 송지은은 "제가 도와주는 건 거의 없다. 본인이 다 해낸다"고 말했다. 박위 역시 "느리더라도 스스로 해보는 것이 재활이다"라며 의지를 드러냈다고.

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박위는 사고 당시 상황에 대해서도 담담히 밝혔다. 그는 "전신마비 진단을 받았고, 감각 자체가 없었다. 목뼈 골절로 척수신경까지 손상된 상태였다. 처음에는 몸에 힘을 주는 것조차 불가능했다"고 회상했다.

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휠체어 카누를 탈 수 있는 춘천의 나루터에서 박위는 "원래 다치기 전에는 활동적인 사람이었는데, 지은이에게 이런 자연을 더 많이 보여줄 수 있었을텐데"라 아쉬워하며 "이런 데 오면 일어나고 싶다"라고 눈물을 흘렸다.

그럼에도 그는 재활과 노력 끝에 일상생활을 회복해 나갔다. 운전 역시 손으로 조작하는 핸드 컨트롤러를 통해 직접 가능했고, 마트에서 장을 보는 모습도 공개됐다.

이날 두 사람의 2세 계획도 처음으로 공개됐다. 박위는 "결혼한 지 1년 반이 됐는데 아이에 대해 어떻게 생각하냐"고 물었고, 송지은은 "사실 저는 원래 아기를 정말 좋아해서 빨리 낳고 싶었다"고 답했다.

하지만 박위는 현실적인 고민을 털어놨다. 그는 "육아를 할 때 내가 육체적으로 도움이 되지 못할 수 있다는 생각이 가장 컸다"며 "기저귀를 갈거나 아이를 안고 병원에 가는 상황 등이 계속 상상됐다"며 "아내에게 더 부담이 될까 봐 두려웠다"고 고백했다.

이런 고민 속에서 그는 한동안 2세 계획을 피하기도 했다고 밝혔다. 그러나 주변의 격려 속에서 생각이 바뀌었다.

박위는 "'아이는 힘이 아니라 사랑으로 키우는 것'이라는 말을 듣고 용기를 얻었다"며 "부족한 부분이 있더라도 충분히 키울 수 있다는 생각이 들었다"고 말했다.

결국 두 사람은 올해 2세를 준비하기 위해 시험관 시술에 도전하기로 결정했다. 송지은은 "시험관 시술이 필요한 만큼 시기를 정해 준비할 예정"이라며 "결과는 알 수 없지만 설레는 마음으로 도전하겠다"고 밝혔다.

방송 말미에는 박위가 보조 장비의 도움을 받아 잠시 일어서는 모습도 공개됐다. 그는 "다시 걷고 싶다는 마음이 든다"고 말했고, 송지은은 "이렇게 서 있는 모습을 보니 감동적이다"라며 벅찬 감정을 드러냈다.

두 사람은 서로를 향한 애정을 다시 한 번 확인하며, 현실적인 고민 속에서도 새로운 시작을 준비하는 모습을 보여줬다.

shyun@sportschosun.com