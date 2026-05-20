'결국 최종전에서 결정된다' 17위 토트넘 1부 잔류 확정 실패, 첼시 원정 1-2 패..18위 웨스트햄과 승점 2점차 유지

아쉬운 토트넘 선수들 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]토트넘이 1부 잔류를 확정하지 못했다. 런던 더비에서 첼시에 무너졌다. 비기기만 해도 사실상 프리미어리그 생존이 가능했지만 한골차로 졌다. 결국 리그 최종전에서 생존 여부가 결정나게 됐다.

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토트넘이 20일(한국시각) 영국 런던 스탬포드 브리지에서 벌어진 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 원정 경기서 1대2로 졌다. 승점 획득에 실패한 토트넘은 승점 38점으로 리그 17위를 유지했다. 강등권 리그 18위 웨스트햄(승점 36)과의 승점차는 그대로 2점이다.

토트넘은 25일 리그 최종전에서 에버턴을 상대한다. 웨스트햄은 리즈와 대결한다. 그 경기 결과에 따라 최종 강등 팀이 결정된다. 이미 울버햄턴과 번리는 2부 강등이 결정됐다.

원정팀 토트넘은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 히샬리송, 2선에 마티스 텔-갤러거-콜로 무아니, 수비형 미드필더로 히피냐-벤탄쿠르, 포백에 우도기-판더펜-단소-포로, 골키퍼 킨스키를 배치했다.

득점한 엔소 로이터

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홈팀 첼시는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 델랍, 2선에 엔소 페르난데스-파머-네투, 더블 볼란치로 카이세도-안드레이 산토스, 포백에 쿠쿠레야-하토-포파나-아쳄퐁, 골키퍼 산체스가 먼저 나섰다.

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토트넘은 전반 10분, 텔의 헤더가 첼시 골대를 때렸다. 결정적인 찬스를 살리지 못해 땅을 쳤다.

첼시는 기회를 살렸다. 첼시가 전반 18분 선제골을 터트렸다. 그 주인공은 첼시 에이스 엔소 페르난데스였다. 네투의 패스를 받은 엔소가 환상적인 오른발 감아차기로 토트넘의 골망을 흔들었다. 토트넘 수문장 킨스키가 도저히 손을 쓸 수 없는 골대 구석에 꽂혔다.

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첼시는 전반 29분, 엔소의 프리킥이 골대를 때려 아쉬움이 컸다. 첼시가 전반전을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 전반전 두 팀의 차이는 골결정력이었다. 첼시는 기회를 골로 마무리했고, 토트넘은 완성하지 못했다.

치열했던 첼시-토트넘전 로이터

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0-1로 끌려간 토트넘은 후반전 시작부터 전체 라인을 끌어올려 파상공세를 펼쳤다. 반면 첼시는 '선 수비 후 역습'으로 맞섰다.

첼시의 전략이 통했다. 후반 22분, 첼시가 두번째골을 터트렸다. 역습 상황에서 나왔다. 엔소의 패스를 받은 안드레이 산토스가 가볍게 밀어넣었다.

0-2, 2골차로 뒤처진 토트넘은 후반 24분 매디슨, 파페 사르, 스펜스를 한꺼번에 조커로 투입, 분위기 전환을 노렸다.

토트넘은 후반 29분 만회골을 터트렸다. 히샬리송이 파페 사르가 내준 볼을 오른발로 차 넣어 1-2로 추격했다.

아쉬워하는 토트넘 선수들 AFP

첼시는 찰로바, 사르, 에수고, 가르나초 등을 투입하며 맞대응했다. 결국 두 팀 다 더이상 추가골을 뽑지 못했다. 토트넘은 동점골을 터트리 못했다. 첼시는 한골차 리드를 지켰다. 1대2로 패한 토트넘의 1부 생존 여부는 리그 최종전에서 갈리게 됐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com