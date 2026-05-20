전지현, 미니드레스+운동화도 못 숨긴 비율…칸서 뽐낸 각선미

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전지현 측이 칸영화제 비하인드컷을 공개했다.

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19일 전지현의 소속사 피치컴퍼니 측은 "칸영화제 입성한 '군체' 전지현 배우의 비하인드를 공개합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 제79회 칸영화제를 찾은 전지현의 모습이 담겨 있다. 흰색 미니 드레스를 입은 전지현은 구교환과 함께 장난기 가득한 포즈를 취하며 거리를 걷는 등 유쾌한 매력을 드러냈다. 특히 우아한 분위기의 미니 드레스에 운동화를 매치한 그는 늘씬한 각선미를 자랑해 시선을 사로잡았다.

또 다른 사진에는 지난 16일 열린 칸영화제 레드카펫 현장 모습도 담겨 눈길을 끌었다.

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이날 순백의 롱드레스를 착용한 전지현은 구교환과 다시 한번 코믹한 포즈를 선보이며 특유의 밝고 유쾌한 면모를 드러내 화제를 모았다.

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한편 전지현이 출연한 영화 '군체'는 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청됐다.

'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 작품이다. 영화는 칸영화제 메인 상영관인 뤼미에르 대극장에서 월드 프리미어를 통해 처음 공개됐다.

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이날 상영 종료 후에는 뤼미에르 대극장에서 5분간 기립박수가 이어졌고, 연상호 감독과 배우들은 객석을 향해 감사 인사를 전하며 벅찬 감정을 드러냈다.