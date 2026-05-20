박군♥한영, 결혼 4년만에 또 별거·이혼설 확산...결국 입 열었다 "잘 살고 있다" (동상이몽)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 박군 한영 부부가 끊임없이 제기되는 이혼설과 별거설 루머에 대해 다시 한 번 해명하며 속상한 심경을 드러냈다.

Advertisement

19일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명' 예고편에서는 박군과 한영의 일상이 공개됐다.

이날 텐트에서 잠에서 깬 박군이 한적한 산골에서 혼자 시간을 보내는 모습이 그려졌다.

박군은 평소 아내 한영과 함께하는 다정한 모습으로 '꽁냥 케미'를 보여왔지만, 최근 온라인을 중심으로 결별설과 이혼설 등 근거 없는 소문이 계속 확산된 상황이다.

Advertisement

특히 '결혼 3년 만에 이혼을 암시했다'는 내용의 가짜 뉴스까지 퍼지며 논란이 커졌다.

Advertisement

하지만 방송에서 확인된 박군의 곁에는 여전히 한영이 함께였다. 두 사람은 함께 지내고 있음에도 불구하고 반복되는 오해와 루머에 대해 답답한 심정을 드러냈다.

한영은 "우리 잘 살고 있는데 왜 자꾸 이혼했다고 하는지 모르겠다"며 "정말 예민해지고 힘들었다. 그래서 남편에게도 이런 이야기를 많이 했다"고 속상함을 토로했다.

Advertisement

이어 한영은 근거 없는 소문으로 인해 상처를 받았다며 "나는 이제 할 만큼 했다고 생각한다"는 의미심장한 발언까지 전해 다음 방송에 대한 궁금증을 높였다.

Advertisement

한편 박군과 한영은 2022년 4월, 8살 나이 차이를 극복하고 결혼했다. 이후에도 이혼설과 불화설이 반복적으로 제기되자 두 사람은 여러 차례 직접 해명에 나서기도 했다.

박군은 지난 1월 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 "아내가 아기 때문에 2년 가까이 병원에 다니면서 힘든 시간을 보냈다"며 "예민한 시기였는데 그 모습이 오해를 불렀고 스킨십이 없다는 이야기까지 나온 것"이라고 설명했다.

또 지난 3월 6일 KBS1 '아침마당'에서도 박군은 "이혼설이나 불화설이 많았지만 우리는 그 또한 관심이라 생각하고 감사하게 받아들이고 있다"며 "처음에는 크게 신경 쓰지 않았지만 주변에서 걱정하는 연락이 많아 잘 지내는 모습을 따로 보여드리기도 했다"고 밝히며 루머를 재차 일축했다.

shyun@sportschosun.com