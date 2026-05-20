'前 캡틴' 손흥민은 죽어라 응원하는데, '現 캡틴' 로메로는 아르헨에서 포착 '논란'…눈물의 토트넘, 강등 탈출 실패

로메로 SNS

토트넘 SNS

사진캡처=BBC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]토트넘 전 '캡틴'은 진심 강등 탈출을 응원했다. 그러나 정작 자리를 지켜야 할 토트넘 현 '캡틴'은 잉글랜드의 반대편에서 목격돼 논란이다.

Advertisement

토트넘이 강등 탈출 기회를 놓쳤다. 토트넘은 20일(이하 한국시각) 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 37라운드에서 1대2로 패했다.

강등권인 18위 웨스트햄과 골득실 차가 워낙 커 비기기만해도 사실상 1부 잔류를 확정지을 수 있었다. 그러나 승점 2점 차는 유지됐다. 17위 토트넘의 승점은 38점, 웨스트햄은 36점이다.

결국 두 팀의 운명은 최종전에서 결정된다. 토트넘은 25일 에버턴, 웨스트햄은 리즈 유나이티드와 격돌한다. 두 팀 모두 안방에서 최후의 혈투를 펼친다.

Advertisement

이번 시즌을 앞두고 LA FC로 둥지를 옮긴 손흥민이 첼시전을 앞두고 깜짝 등장했다. 그는 19일 영국 'BBC'의 '매치 오브 더 데이'에 출연해 "시즌 내내 토트넘의 모든 경기를 챙겨보고 있다. 경기 결과도 확인하고, 하이라이트도 보고, 최대한 풀타임 경기를 보려고 노력한다. 물론 시차 때문에 경기 전체를 다 챙겨보는 게 정말 힘들 때도 있다. 하지만 내 마음속에는 늘 그들을 위한 자리가 있다. 언제나 응원하고 있다. 토트넘이 해낼 수 있기를 바랄 뿐"이라고 말했다.

로이터 연합뉴스

Advertisement

그리고 "토트넘은 충분히 해낼 수 있다. 첼시를 상대로 좋은 결과를 얻어 잔류를 해낼 수 있는 자격이 있는 팀이다. 내가 지구 반대편에서도 이렇게 응원하고 있다는 걸 전하고 싶다. 무슨 말이 더 필요하겠는가. 나는 토트넘을 사랑하고, 팬들을 사랑한다. 그저 내 최고의 바람과 응원을 보낼 뿐"이라고 응원의 메시지를 전했다.

토트넘은 SNS를 통해 손흥민의 응원을 소개했다. 그러나 로메로는 없었다. 영국의 '더선'은 19일 '로메로가 첼시와의 강등권 탈출을 위한 중요한 경기를 불과 24시간 앞두고 지구 반대편인 아르헨티나에서 목격됐다'고 보도했다.

Advertisement

로메로는 지난달 무릎 부상으로 전력에서 이탈해 있다. 현재 재활 중이다. 아르헨티나 국가대표인 그는 목적지를 밝히지 않고 가족과 함께 전세기에 탑승한 사진을 SNS을 통해 공개했다. 다만 현지 언론에 따르면 로메로는 이미 아르헨티나에 도착해 있는 것으로 알려졌다.

Advertisement

로메로는 올 시즌 후 토트넘을 떠날 가능성이 제기되고 있다. 스페인의 아?레티코 마드리드가 로메로의 영입에 공을 들이고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com