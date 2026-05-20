비, ♥김태희 눈물에 불똥...독박육아 오해 해명 "등하원도 내가 다 해" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 비가 아내 김태희의 '유퀴즈' 출연 이후 억울한 오해를 받았던 사연을 털어놨다.

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20일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')은 '비룡과 찜 쪄 먹는(?) 유두래곤의 특급 케미. 아내 태희의 유퀴즈 출연 후 오해받은 사연까지'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 비는 6년 만에 다시 만난 싹쓰리 멤버 '유두래곤' 유재석과의 재회 소감을 전했다. 그는 "형 만나려고 하니까 마음이 영화 '지금 만나러 갑니다'를 찍는 듯한 기분이었다"며 "둘 중 하나다. 오늘 나한테 가혹하게 할지, 아니면 칭찬해 줄지 둘 중 하나라서 설레는 데 불안했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 유재석은 "김태희도 '유퀴즈'에 출연했는데 봤냐. 언급하기 좀 그러냐"고 물었다. 이에 비는 "아니다. 언급해야 한다"고 단호하게 답했다.

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그는 "침대에서 같이 안고 (TV를) 보고 있었다. '너무 잘했다'라고 하면서 보고 있는데 뒤에 인터뷰에서 본의 아니게 (김태희가) 엔딩에 육아에 대한 스트레스를 이야기하면서 입 막고 눈물 글썽일 때 컷이 되더라"고 말했다.

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이어 "그 이후에 굉장히 많은 사람한테 전화가 와서 '집에서 육아 안 도와주냐'고 하더라"며 "숏폼에 눈물 글썽이는 영상이 뜨니까 '왜 안 도와주냐'고들 하는데 등원, 하원 내가 다 하고 있다"며 억울함을 드러냈다. 그러면서도 "그런데 사실 그건 맞다. 형님도 아시겠지만 (아이들이) 나보다 엄마를 더 많이 찾는다"고 덧붙였다.

이에 유재석이 "아빠를 찾는 아이들도 있다"고 하자, 비는 곧바로 "그죠?"라고 반응해 웃음을 안겼다. 그러면서 "내가 '유퀴즈' 매주 챙겨보는데 유독 형님이 나한테만 가혹한 것 같다"며 섭섭함을 토로했고, 유재석은 "그것도 맞다"고 받아쳐 폭소케 했다.