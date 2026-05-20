양상국, 대선배 최양락도 꼬집었다 “토크 나오면 밑도 끝도 없이 질러”

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 최양락이 후배 개그맨 양상국과 허경환에 대한 솔직하고 거침없는 평가를 내놨다.

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19일 공개된 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 개그계의 대선배 최양락과 이봉원이 출연해 후배들과의 다양한 일화를 공유했다. 이날 최양락은 "마지막 개그 후배가 양상국과 허경환 아니냐"는 질문에 "나는 개인적으로 양상국이가 더 웃기다"라고 단호하게 답하며 포문을 열었다.

최양락은 양상국의 코미디언으로서의 자질을 높이 평가했다. 그는 "양상국이는 생긴 것부터 웃기게 생겼다. 멸치 대가리 같다"라며 거침없는 농담으로 폭소를 유발한 뒤, "양상국이는 진짜 코미디언이다. 연기할 때 톤이 너무 좋고 연기 자체를 잘하는 애"라며 칭찬을 아끼지 않았다.

다만, 예능에서의 아쉬운 점도 꼬집었다. 최양락은 "상국이는 토크 방송에 나오면 준비한 것만 하려고 딱 앉아 있다가, 갑자기 밑도 끝도 없이 그 이야기만 지른다"라고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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반면 허경환에 대해서는 전혀 다른 매력을 짚어냈다. 최양락은 "허경환은 키가 5~7cm만 더 컸으면 드라마 쪽(배우)으로 갔을 것"이라며 "코미디를 약간 우습게 알고 선택한 느낌"이라는 짓궂은 농담을 던졌다.

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그러면서도 허경환의 뛰어난 방송 센스와 진행 능력은 적극 인정했다. 최양락은 "그래도 버라이어티(예능)는 허경환이 더 낫다. 이런 토크나 프로그램 진행은 경환이가 확실히 더 잘한다"라며 장점을 치켜세웠다.

선배들의 매운맛 입담에 당황한 허경환이 "그럼 양상국을 안 좋게 보시는 거냐"며 너스레를 떨자, 최양락은 "아니다, 걔는 연기를 참 잘하는 애라는 뜻"이라며 급히 수습해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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한편 양상국은 최근 예측 불가한 입담으로 태도 논란에 휩싸였다. 그는 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에 출연해 선배 유재석에게 "혼낸다"고 말하거나 "경상도 남자는 여자를 집에 데려다주지 않는다"는 발언을 이어가며 무례하다는 지적을 받았다.

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이어 tvN '놀라운 토요일'에서도 고성을 지르거나 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않는 모습 등 흐름을 끊는 과한 리액션과 억지 설정으로 시청자 피로감을 키웠다는 반응이 나오며 논란이 커졌다.

olzllovely@sportschosun.com