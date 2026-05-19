'킬잇' 차정원 "♥하정우도 첫방 보고 응원, 네가 하고 싶은 대로 다 하라고"

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 차정원. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 차정원이 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 첫 방송 이후 연인인 배우 하정우의 응원을 받았다고 전했다.

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차정원은 19일 서울 마포구 상암동 CJ ENM 탤런트스튜디오에서 열린 tvN 예능 프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 미디어 토크 행사에서 "하정우 씨가 첫 방송 모니터링을 해주셨고, 격려도 해주셨다"라고 했다.

'킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 패션계에서 가장 '아이코닉'한 인물을 찾기 위한 패션 크리에이터 서바이벌이다. K패션을 이끄는 대표적인 트렌드 아이콘들이 총출동해 기대를 모으고 있다.

화이트 레이블 리더 차정원은 "저희 팀은 무조건 대중성이다. 대중이 쉽게 따라 할 수 있는 친구들을 위주로 봤다. 또 남의 옷을 입은 것 같지 않고 억지스럽지 않은 자연스러움을 추구한다"고 참가자 선별 기준을 이야기했다.

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이어 '팔로우미 8S' 이후 오랜만에 예능에 도전하는 소감도 전했다. 차정원은 "너무 오랜만에 방송에 출연하고, 가뜩이나 서바이벌 예능 프로그램이라 더 긴장을 했다. 그래도 패션을 좋아하다 보니 좋아하는 걸 할 때가 가장 행복하더라. 즐겁게 촬영하고 있다"고 말했다.

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또 첫 방송 이후 연인 하정우의 반응에 대해선 "첫 화를 보셨더라. 모니터링도 해주시고 '너무 긴장하지 말고 네가 생각한 그대로 하라'고 격려도 해주셨다"고 말했다. 이를 들은 장윤주가 "하정우 씨는 제가 생각했을 때 블랙 레이블이다. 저희 팀으로 들어오셔라"라고 너스레를 떨자, 차정원은 "실제로 블랙 레이블 맞다. 블랙 의상만 입고 다니신다"고 웃으며 말했다.

한편 tvN '킬잇'은 매주 화요일 오후 10시 10분 방송된다. 본 방송 시작 후 티빙을 통해 시청할 수 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com