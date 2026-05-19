권민아, 성폭행 피해 인정받았다 “18년 만 강간죄 인정”[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 AOA 출신 권민아가 18년 전 성폭행 피해 사건의 재판 결과와 함께 오랜 시간 가슴에 묻어왔던 상처와 현재의 심경을 직접 고백했다.

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권민아는 19일 자신의 SNS를 통해 "오늘은 4년이 넘는 긴 여정을 끝마치는 날"이라는 장문의 글을 게재했다.

그는 "재판을 준비하고 시작할 때는 14년 전 사건이었기 때문에 강간죄뿐 아니라 상해죄까지 인정된다면 공소시효가 지나지 않아 가해자에게 큰 처벌이 내려질 수도 있다는 이야기에 기대감과 희망이 컸다"고 털어놨다.

하지만 끝내 모든 바람이 온전히 받아들여지진 않았다. 권민아는 "2심까지 판결이 나온 지금 강간죄는 인정됐지만 상해죄는 인정되지 않아 공소시효로 별다른 처벌을 내릴 수 없는 현실이 됐다"며 씁쓸한 마음을 드러냈다. 그럼에도 그는 "피해자인 내 입장에서는 유죄냐 무죄냐가 중요했지만, 하나의 죄라도 인정된 것에 큰 의미를 두고 있다. 어쨌든 그 사람이 나쁜 사람이라는 건 밝혀졌으니 지금 결과에 만족하려 한다"고 담담히 말했다.

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이어 권민아는 "이제는 18년전의 일이 되버렸고 그때는 시대적 배경, 분위기때문에 쉬쉬하고 감춰올 수 밖에 없었지만 시간이 흐른 지금은 또 다른 분위기 같다"며 "많은 피해자분들이 자책하지말고, 숨지말고 부끄러운 일 아니니깐 더더욱 용기내서 목소리를 힘껏 내보라고 감히 말해주고싶다"고 전했다.

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그는 수사 과정에서 함께해준 이들에 대한 감사도 잊지 않았다. 권민아는 "그동안 저 대신 마음의 짐을 안고 함께 달려와 준 경찰관들과 검사님들께 정말 죄송하고 감사하다"며 깊은 고마움을 드러냈다.

현재 또 다른 사건과 관련한 소송도 준비 중이라고 밝힌 그는 "이번 사건처럼 내가 정말 열심히 나서지 않으면 누구도 대신해주거나 보호해줄 수 없는 현실에 벌써 지치고 무기력해지기도 한다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

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이어 "결과에 욕심내기보다는 내 말이 하나라도 인정되고 받아들여진다면 좋겠다는 마음"이라며 "우선은 치료에 집중하려고 한다. 잠깐 지쳐 있는 것뿐이니 너무 걱정하지 말아달라"고 덧붙였다.

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마지막으로 권민아는 "숙제 하나는 끝낸 것 같아 지금은 후련하다"며 "다른 숙제도 잘 풀어가겠다"고 전했다. 긴 시간 자신을 짓눌러온 상처와 마주한 끝에 조심스럽게 다음 걸음을 내딛겠다는 의지가 담긴 말이었다.

앞서 권민아는 지난 2021년 한 유튜브 채널에 출연해 중학교 1학년인 14살에 한 남학생으로부터 성폭행 피해를 당했다고 주장했다.

해당 영상에서 권민아는 "친구가 남학생을 만난다고 해 따라갔던 빈집에서 불량한 오빠에게 성폭행을 당했다. 나가겠다고 했다가 맥주병으로 4시간 넘게 맞았다. 얼굴 빼고 온몸을 맞았다. 거기까지였으면 괜찮았을 텐데 강간상해죄였다. 새벽 2시에 풀려났다. 너무 맞아서 걷지를 못했다. 그때 시궁창 같았다. 가해자는 범죄를 자랑하고 다녔다"고 주장한 바 있다. 당시 신고를 하지 않았던 이유에 대해서는 "그땐 신고를 해도 소년원이 전부였다"며 "보복 당할까봐 겁이 났다"고 말했다. 이에 대한 경찰 수사가 벌어지자 권민아는 "내가 먼저 수사를 요청한 것이 아니"라며 "많은 증인과 피해자인 나의 기억으로 진술이 이뤄지고 있다"고 전한 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

다음은 권민아 SNS글 전문

오늘은 4년이 넘는 긴 여정을 끝 마치는 날

재판을 준비하고 시작할때에는 14년전 사건이였어서 강간상해에서 강간만이 아닌, 상해죄까지 입증이 된다면, 공소시효가 지나지않아 가해자에게 큰 처벌이 내려질수도 있다는 얘기에 심장이 막 뛰고 기대감이 커지고, 욕심도 나고 희망을 가지게 되었던 것 같다. 그리고 정말 수많은분들이 이 사건의 직접적인 피해자가 아님에도 되려 나보다 열심히 나서주셨던 것 같아서 따뜻했다.

2심까지 판결이 나온 지금은 강간죄는 인정이 되었고, 상해죄는 인정되지않아 공소시효지남으로 별다른 처벌을 내릴 순 없는 현실이 ?瑩嗤? 마냥 괴로웠던 4년은 아니였던 것 같다.

피해자인 내 입장에서는 그래서 결과가 유죄냐, 무죄냐가 중요했지만 한가지의 죄라도 인정이 된것에 크나큰 의미를 가지고..어쨌든 그 사람이 나쁜사람이란건 밝히게?瑛릿 충분히 지금 결과에서 만족해도 될 것 같다. 이제는 18년전의 일이 되버렸고 그때는 시대적 배경, 분위기때문에 쉬쉬하고 감춰올 수 밖에 없었지만..시간이 흐른 지금은 또 다른 분위기같다. 많은 피해자분들이 자책하지말고, 숨지말고 부끄러운 일 아니니깐 더더욱 용기내서 목소리를 힘껏 내보라고 감히 말해주고싶다.

그동안 제가 아닌 대신 저 때문에 마음의 짐을 가지고 달려와주신 경찰관분들과 검사님들께 정말 정말 죄송하고, 감사하다.

이젠 이 사건을 내려놓고 다른 사건을 진행하기전..조금이라도 짐을 덜어내고 속 시원하게 푹 쉬셨으면 좋겠다! 감사합니다.

그리고 그동안 부탁하지도 못했는데 저 때문에 어렵게 증인석에서 소리내어주신 모든분들께도 정말 정말 감사하고 죄송합니다.

비록 저는 또 다른 어려운 사건의 소송을 준비해야하고, 이번 사건만큼은 내가 정말 열심히 나서지 않는다면 누구도 대신해줄수도, 보호해줄수도 없는 현실인게 벌써부터 지치고 무기력해지기도 하지만..이렇게 오래전 사건의 결과에서 하나의 큰 죄가 판결문에 인정이 된만큼 이번에도 처벌수위와 결과에 욕심내기보다는 하나라도 내 말이 인정되고, 받아들여진다면..이라는 마음이 들기곤해서..혹여나 결과에 실망하게 되더라도, 영구적인 상처가 남게 되더라도, 그때는 지금보다 더 성숙해져있고 더 강해져있었으면 좋겠다. 내 자신이..그래서 급하게 생각하는것보다 우선적으로는 치료에만 집중하려고 한다. 사실 취업도 하루출근으로 끝낼 수 밖에 없었다. 좋은 식구분들이셨는데 지금 내가 무언가를 힘내서 하기엔 살짝 지쳐있긴하다. 주변에서 많이들 또 얼마전 일로 걱정해주시는데 지금은 저만 생각하고, 제 안에서 감당할 수 있는 우선적인 피부치료까지는 최선을 다 해보려고합니다. 그러니 너무 걱정들 마시고! 아주 잠깐 지쳐있는 것 뿐이니깐, 이전 처럼 시간에 강박갖지않고 푹 쉬어보면서 체력도 보충하고! 충분한 타이밍이 왔을때 다시 노력해봐야겠네요. 그냥 지금 전 후련해요. 숙제 한개는 드디어 끝낸거니깐.

다른 숙제도 잘 풀어봐야겠죠. 다들 힘내시고, 무탈하면서 소소한 기쁨으로 가득찬 하루들 보내셨으면 합니다.