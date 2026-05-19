이민정, 10년만 밝힌 눈물의 가족사 "사촌오빠, 아기 두고 하늘나라로 떠나"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이민정이 가슴에 묻어둔 가족사를 털어놨다.

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19일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "춤 알려주러 왔다가 이민정한테 찜 쪄지고 간 비 *전남편시리즈 2탄"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 10년 전 드라마 '돌아와요 아저씨를 선택한 이유를 언급하며 가족사를 털어놨다.

2016년 비와 이민정이 주연을 맡았던 '돌아와요 아저씨'는 죽음에서 잠깐이라도 다시 돌아온다는 전제하에 역송체험을 하게 되는 두 남녀의 모습을 그린 드라마다.

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이민정은 드라마를 선택했던 이유에 대해 "재밌을 것 같다고 생각을 했던 거 플러스 개인사가 있었다"라면서 조심스럽게 입을 열었다. 그는 "제일 사랑하는 사촌 오빠가 그로부터 2년 전에 아기를 두고 하늘나라로 갔다"라며 "근데 너무 드라마 상황과 비슷했다. 아기를 두고 하늘나라로 갔는데, 너무 만났으면 좋겠다는 마음이 있지 않나"라고 털어놨다.

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이민정은 "드라마에서 남자 주인공이 아이를 두고 갑자기 하늘나라로 갔는데 새로운 몸으로 환생 후 가족 곁을 맴도는 내용이다"라면서 "그래서 나한테는 조금 더 감동적으로 느껴졌다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com