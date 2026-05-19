임지연, 공개 열애 3년차..♥이도현 반한 직진 연애법 "먼저 '좋다' 표현" (살롱드립)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 임지연이 주변 사람들에게 아낌없이 애정을 표현하는 성격으로 털털한 매력을 자랑했다.

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19일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오' 콘텐츠에는 임지연과 배우 허남준이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 MC 장도연은 임지연에게 "상대에게 좋아하는 마음을 전하고 싶을 때 하는 플러팅이 있냐"며 '직설적으로 '좋다'고 표현하는 스타일이냐"고 질문했다.

이에 임지연은 망설임 없이 "저는 완전 직설적이다"라고 답해 시선을 모았다.

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이어 "친해지고 싶고, 알고 싶고, 만나고 싶으면 솔직하게 다 표현한다"고 털어놨다. 좋아하는 감정을 숨기기보다 적극적으로 표현하는 자신의 성격을 솔직하게 고백했다.

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특히 임지연은 연예계 대표 '언니 콜렉터'다운 면모도 드러냈다. 그는 작품을 통해 인연을 맺은 배우 송혜교, 전도연 등 선배 배우들과도 꾸준히 친분을 이어가고 있다고 밝혔다.

임지연은 "언니들이랑 잘 지내는 편이다. 언니들에게 예쁨을 많이 받는다"며 "저는 오히려 후배들보다 언니들한테 훨씬 더 마음을 많이 열게 된다"고 말했다.

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이어 "마음 가는 대로 하다 보니까 그렇게 된 것 같다"며 "제가 사람을 많이 좋아한다"고 덧붙였다.

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이를 들은 장도연은 "현장에서 만난 언니들과 사석에서도 따로 만나냐"고 물었고, 임지연은 "제가 연락도 먼저 많이 한다"며 "보고 싶고 생각나면 먼저 연락한다"고 답했다.

또 임지연은 "사랑한다는 말도 주변 사람들에게 많이 하는 것 같고, 빨간 하트도 많이 쓴다"고 웃으며 말해 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

한편 임지연은 배우 이도현과 3년째 공개 열애 중이다. 두 사람은 더 글로리를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 2023년 4월 열애 사실을 공식 인정해 많은 화제를 모았다.

shyun@sportschosun.com