'송지은♥' 박위, "배변 도움 NO" 해명...'무료 간병인' 조롱에도 당당 (동상이몽)

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[스포츠조선 김수현기자] 송지은 박위 부부가 부부를 둘러싼 오해와 루머 등을 적극적으로 해명했다.

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19일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서는 박위 송지은 부부가 방송 최초로 신혼 일상을 공개했다.

송지은은 부부를 둘러싼 오해에 대해 "저희 결혼 영상에 '무료 간병인 고용'이라는 댓글이 달렸다. 저를 그렇게 칭찬 거다. '박위, 무료 간병인 고용'이라고"라며 충격적이었던 댓글에 대해 담담히 이야기 했다.

그는 "제가 아는 남편은 안 그렇다. 세수도 샤워도 화장실도 혼자 간다"라 했고 박위는 "이번 기회로 한 번 씻어줘 볼래? 아니, 부부니까"라며 너스레를 떨었다. 송지은은 "한 번 좀 그래줘보고 싶은 마음도 있다"며 웃었다.

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박위는 "저는 일상 모든 생활 가운데 소변줄을 함께 한다"며 공간 곳곳 필수품인 소변줄을 설명했다.

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그는 "최초공개하겠다. 저 박위는 배변을 도움 받지 않는다"라며 "해명을 해야할 것 같다. 모르시는 분들을 위해 말씀드려야 할 것 같다"라 전했다.

부부를 둘러싼 근거 없는 유언비어를 해명하기로 한 것. 박위는 "부족하지만 제 손으로 소변을 보고, 좌약도 넣는다"라 밝혔다.

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이어 "처음에는 도구를 이용해 소변을 본다는 것 자체가 창피했다. 사람들에게 들키고 싶지 않았다. 그래서 진짜 소변줄을 항상 숨겨놨다"면서 "면서 "그런데 어느날 생각이 든 게, 사람들은 다양하게 볼일을 보는데 '그중에서 나는 도구를 이용할 뿐이다' 하는 생각이 들었다"라 했다.

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생각을 바꾸자 스스로 태도가 달라졌다고. 박위는 서뱐에 이어 대변 버는 법까지 공개했다고. 휠체어를 타는 사람들을 위한 영상에 도움이 됐다는 반응도 이어졌다.

shyun@sportschosun.com