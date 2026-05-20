송지은♥박위, 결혼 19개월만에 2세 발표..."시험관 시술 도전" (동상이몽)[종합]

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[스포츠조선 김수현기자] 박위 송지은 부부가 결혼 19개월만에 2세를 위한 시험관 시술을 결심했다.

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19일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서는 박위 송지은 부부가 방송 최초로 신혼 일상을 공개했다.

박위는 조카의 어린이날 선물을 고민했다. 온집안 사랑을 다 받는 귀여운 조카 인하에 송지은은 "우리가 옷선물 해줬을 때 입고 다니는 게 너무 예쁘고 뭘 주고 싶다"라 했다.

송지은은 "태어날 때부터 내가 받은 선물인 것 같다. 아기를 좋아하는 마음"이라 했다. 박위는 "우리가 결혼한지 1년 반이 됐는데 우리 아이에 대해 어떻게 생각하냐"라 물었다.

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송지은은 "사실 내가 아이를 너무 좋아한다. 내 애를 좋아하는 게 아니라, 그냥 아이들을 좋아한다"면서 "그래서 나는 결혼하면 진짜 아기를 빨리 낳고 싶었다. 그래서 아이에게 좋은 어른이 되어주고 싶었다. 근데 전에 대화를 나눠봤을 때 남편의 부담감이 심한 것 같았다"라 털어놓았다.

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송지은은 "남편이 대답을 주저하는 걸 보고 '아직 해결되지 못한 부담감이 있구나' 싶어서 내가 몰아붙이지 말아야겠다는 생각을 했다. 내가 아무리 좋다고 해도 아이는 두 사람이 키우는 거니까"라 했다.

박위는 "솔직히 현실적인 고민이 많이 됐다. 육아할 때 육체적인 도움이 못 되는 상황들이 상상이 되더라. 생각이 많아지니 내가 막 도망갔던 것 같다"라 고백했다.

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그는 "두려웠다. 내가 아이를 낳았을 때 사소한 것부터 걱정이 됐다. 내가 과연 아이의 기저귀를 갈아줄 수 있을까? 아이를 온전히 안전하게 안을 수 있을까? 무슨 일이 생겼을 때 아이를 안고 병원으로 달려갈 수 있을까? 하는 수많은 생각들이 저를 옭아맸다"라 했다.

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또 "제 육체적인 제약으로 인해 상대적으로 육아할 때 지은이가 저보다 더 힘들거라는 생각에 마음이 힘들었다. 생각할 수록 미안해지고 그래서 2세 계획에 대한 대화를 애써 피했다"고 털어놓았다.

바람보다 앞섰던 현실적인 걱정이었다. 박위는 "제가 이런 고민을 털어놓을 때마다 '아이는 힘으로 키우는 게 아니라 사랑으로 키우는 것'이라 말씀해주셨던 분도 계셨다"라 했다.

지인들의 격려에 힘을 내게 됐다는 박위는 "내가 사랑으로 키우면 부족한 부분도 있겠지만 충분히 키울 수 있겠다는 생각을 했다"라며 희망을 얻고 담대한 결정을 하게 됐다고 밝혔다.

박위 송지은 부부는 올해 2세를 준비하기 위해 시험관 시술을 결심했다고 전했다. 송지은은 "저희는 시험관 시술을 해야 하기 때문에 어느정도 시기를 결정해서 시작할 수 있었다. 결과는 예측할 순 없지만 설레는 마음으로 도전하려고 한다"라 고백했다.

shyun@sportschosun.com