'민효린♥' 태양, '나는솔로' 애청자였다 "인생 많이 배워, 최고의 프로그램"(피식대학)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]빅뱅 태양이 '나는 솔로' 애청자라고 밝혔다.

Advertisement

19일 유튜브 채널 '피식대학'에는 "[한글자막] 태양에게 여러분 너무 보고 싶었는지 묻다"라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 태양은 자신의 일상적인 콘텐츠 취향과 함께 예능 시청 습관을 털어놨다.

이날 이용주는 태양에게 "알고리즘이 궁금하다"고 물었고, 태양은 "과학 영상이나 EBS 다큐멘터리, '한국인의 밥상', '나는 자연인이다'를 본다"고 답했다.

이에 정재형이 "'나는 솔로'는 보냐"고 묻자 태양은 "당연히 본다. 최고의 프로그램"이라며 애정을 드러내 웃음을 자아냈다. 이어 "이번 기수는 봤냐"는 질문에는 "아직 바빠서 못 봤다"고 답했고, 정재형은 "꼭 봐라. 진짜 재밌다. 나는 '짝' 때부터 봤다"며 프로그램에 대한 깊은 애정을 전했다.

Advertisement

다만 태양은 '솔로지옥', '환승연애' 등 다른 연애 예능 시청 여부에 대해서는 "안 본다. 그 느낌 알지 않냐"며 소신을 밝혔다.

Advertisement

정재형이 "잘 만들어진 드라마를 보는 느낌이다. 근데 '나는 솔로'는 삶 그 자체"라고 평가했다. 이에 태양 또한 "인생에 대해 많이 배웠다"고 공감 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 태양은 2018년 배우 민효린과 결혼했으며 2021년 아들을 품에 안았다. 태양은 최근 9년 만에 정규 4집 '퀸테센스'(QUINTESSENCE)와 타이틀곡 '라이브 패스트 다이 슬로우'(LIVE FAST DIE SLOW)를 공개하고 활발한 활동을 예고했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com