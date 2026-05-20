"물에 흑설탕 잔뜩 넣어" 김신영, 44kg 감량 전 '지방간' 부른 식습관

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김신영이 "물에 흑설탕을 잔뜩 넣어서 마셨다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

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19일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 "김신영이 쏘아올린 개인기에 웃참 실패한 신여성 촬영장 공개함"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김신영은 "예전에는 탄산음료만 마셨다. 물을 안 마셨다. 물맛이 없더라. 물에 흑설탕을 잔뜩 넣어서 마시기도 했다"라며 놀라운 식습관을 전했다.

이는 건강 악화로 이어졌다. 지방간, 고지혈증 등 있었다고. 이에 김신영은 건강을 위해 다이어트를 시작했고, 무려 44kg을 감량한 뒤 10년 넘게 몸무게를 유지해 왔다.

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그러나 최근 다시 체중이 증가하면서 이전 모습의 김신영으로 돌아왔다. 그는 "고 전유성 교수님 간병을 할 때 마스크를 끼고 계셨다. 나를 불러서 '내가 짬뽕을 너무 먹고 싶은데 못 먹는다. 그러니까 너는 좀 먹고 살아라'고 하셨다"라고 떠올렸다. 14년 동안 절제하던 김신영을 안타까웠던 것.

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김신영은 "이후부터 '편하게 먹자'하면서 다시 먹기 시작하니 너무 행복하다. 짜증도 없어졌다"라면서 "예민했었다"라고 솔직하게 털어놨다.

그러면서 김신영은 체중이 다시 늘어난 뒤 주변 반응에 대해 "너무 좋다"라고 말했다. 그러면서 그는 "요즘에는 산책도 못 한다. 산책하면 사람들이 '살 빼려고 하냐'라면서 말리신다"라며 웃었다.

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이를 들은 이경실은 "사람들이 옛날의 신영이를 너무 좋아했던 거다. 나도 네가 건강 때문에 살을 뺀다고 해서 말리지 못했다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com