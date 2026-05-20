‘의사♥’ 박은영 셰프, 하와이로 신행…‘냉부해’ 녹화 잠시 쉰다

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[스포츠조선 조민정 기자] 셰프 박은영이 결혼식을 마친 뒤 남편과 함께 하와이로 신혼여행을 떠났다.

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20일 스타뉴스에 따르면 박은영은 지난 19일 남편과 함께 미국 하와이로 출국했다. 지난 17일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올린 지 이틀 만이다.

박은영 부부는 당분간 현지에 머물며 허니문 일정을 소화할 예정이다.

신혼여행 일정으로 인해 박은영은 다음 주 예정된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해' 녹화에도 참석하지 못하는 것으로 전해졌다. 격주 촬영 일정과 신혼여행 기간이 겹치며 제작진 측에 양해를 구한 것으로 알려졌다.

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박은영은 지난해 넷플릭스 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁'에 출연하며 '중식여신'이라는 별명으로 큰 주목을 받았다. 이후 JTBC '냉장고를 부탁해' 새 시즌 멤버로 합류해 강렬한 눈빛과 독특한 리액션, 댄스 퍼포먼스로 화제를 모았다. 특히 '완자 퀸카' 밈으로 인기를 끌며 '셰프계 댄싱퀸'이라는 별명까지 얻었다.

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결혼 소식 역시 '냉장고를 부탁해'를 통해 직접 알릴 만큼 프로그램에 대한 애정이 깊었던 만큼 이번 녹화 불참에도 관심이 쏠리고 있다.

한편 박은영은 지난 17일 서울 중구 장충동 신라호텔에서 의사인 연인과 결혼식을 올렸다. 이날 축가는 최현석 셰프와 아이비가 맡았고 백종원·손종원 등 유명 셰프들도 참석해 두 사람의 앞날을 축복했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com