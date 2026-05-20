"백현에만 150억 투자"…MC몽, 도박 폭로 뒤 제작비 공개→'사과+애정' 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 MC몽이 또다시 라이브 방송을 통해 폭로를 이어간 가운데, 그룹 EXO 멤버이자 솔로 가수 백현을 향한 갑작스러운 사과와 애정 표현이 눈길을 끌고 있다.

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MC몽은 지난 19일 개인 SNS 라이브 방송에서 "백현은 진짜 너무 좋은 사람이라 더 이상 이야기하고 싶지도 않다"며 "지금도 백현한테 너무 미안하고 너무너무 사랑한다. 그런 애가 없다"고 말했다.

앞서 MC몽은 전날 진행한 라이브 방송에서 연예기획사 원헌드레드 차가원 대표의 숙부 차준영을 저격하는 과정에서 백현의 이름을 직접 언급해 파장을 일으켰다. 당시 그는 "차준영이 백현에게 '남자는 도박도 할 줄 알아야 한다', '라스베이거스에 가자'는 말을 자주 했다"고 주장했다.

MC몽은 차준영을 둘러싼 불법 도박 모임 의혹을 제기하는 과정에서 배우 김민종과 김호중 전 소속사 대표 등의 이름도 거론했다. 다만 김민종 측은 이미 법적 대응을 예고한 상태다.

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특히 MC몽은 이날 방송에서 백현과 관련된 이야기가 확대되는 것에 대해 조심스러운 태도를 보였다. 그는 "백현은 너무 착한 사람이라 괜히 피해를 받는 게 싫다"며 연신 미안한 마음을 드러냈다.

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또 MC몽은 자신이 차가원 대표와 함께 설립한 원헌드레드 소속 아티스트들의 계약 과정과 제작비 규모도 공개했다. 그는 "백현 첫 번째 앨범은 100억 원이 들어갔고 두 번째 앨범은 50억 원 정도 들었다"고 주장해 화제를 모았다.

현재 백현과 그룹 더보이즈 멤버들은 원헌드레드 측을 상대로 전속계약 해지를 통보한 상태다. 이런 상황 속에서 MC몽이 공개적으로 백현을 언급하며 "너무 사랑한다", "미안하다"고 말한 배경에도 관심이 쏠리고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com