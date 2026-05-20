'한지민♥' 잔나비 최정훈, '청혼' 무대 비하인드 "예상치 못한 고음 애드리브..진땀" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 밴드 잔나비의 보컬 최정훈이 고음 폭발로 화제가 된 '청훈' 무대 비하인드를 공개한다.

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오늘(20일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 김창완, 최정훈, 로이킴, 한로로가 출연하는 '라디오스타 스프링 페스티벌' 특집으로 꾸며진다.

최정훈은 이날 방송에서 잔나비의 대표곡들이 만들어진 과정을 공개한다. 그는 평소 곡 작업을 습관처럼 하는 편이라며, 어떤 곡들은 흥얼거리다 자연스럽게 완성되기도 한다고 밝힌다.

특히 '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만'은 1절을 부르는 도중 곡의 흐름이 완성됐다고 전하며 당시 직접 녹음했던 음성메모를 '라디오스타'에서 최초로 공개해 관심을 모은다.

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이어 최정훈은 잔나비의 수많은 히트곡이 탄생한 작업실에 얽힌 이야기도 꺼낸다. 오랜 시간 사용했던 지하 작업실에서 실제로 귀신의 존재를 느꼈다고 밝히며 오싹한 분위기를 형성한다. 잔나비 히트곡 탄생에 뜻밖의 조력자(?)로 활동했다는 작업실 귀신의 정체는 과연 무엇일지 호기심이 모인다.

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'감성 장인' 최정훈의 색다른 모습도 공개된다. 잔나비 공연에서 관객들과 함께 호흡하는 떼창 문화에 대해 이야기하며 즉석에서 '떼창 일타강사'로 변신하는 것. 이날 최정훈은 관객들이 잔나비 라이브를 200% 즐길 수 있는 떼창 포인트를 직접 설명하고, 스튜디오 출연진들과 즉석 시연에 나서며 현장 분위기를 단숨에 끌어올린다.

또한 최정훈은 한 음악 프로그램에서 10CM 권정열, 로이킴, 정승환과 함께 선보였던 '청혼' 무대 비하인드도 공개한다. 당시 예상치 못한 고음 애드리브로 화제를 모았던 순간을 떠올리며 진땀 흘렸던 상황을 솔직하게 털어놓아 웃음을 자아낸다.

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히트곡 탄생 비하인드부터 잔나비표 떼창 매력까지 모두 담긴 최정훈의 활약은 오늘(20일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.