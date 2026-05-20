"헤드스핀 하는 밸리곰에 깜짝"…'와일드 씽', 개봉 전 쇼케이스도 빵빵 터졌다

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '와일드 씽'이 최초 시사회와 쇼케이스를 성황리에 마쳤다.

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'와일드 씽'이 지난 18일 언론 매체와 평단, 관객들의 뜨거운 관심 속에 최초 시사회와 쇼케이스를 성황리에 개최했다. 트라이앵글과 성곤의 20년 만의 재회를 다룬 'TRIANGLE X SEONGGON : RE:CONNECT' 콘셉트로 꾸며진 이번 쇼케이스는 인기 아이돌의 컴백 현장을 방불케 하는 열기로 가득했다.

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본격적인 행사에서는 "(라이벌 감정도) 세월이 지나 다 미화됐다"는 트라이앵글의 리더 현우 역 강동원의 여유로운 멘트와 만년 2위 발라드 왕자 성곤 역 오정세의 "이번엔 1등을 기대한다"는 포부가 맞부딪히며 웃음을 자아냈다. 여기에 상구 역 엄태구가 트라이앵글의 대표곡 'Love is'를 "밝고 청량한 곡"이라고 직접 소개해 현장 분위기를 더욱 화기애애하게 이끌었고, '5명의 구상구 VS 5살 구상구' 밸런스 게임에서 도미 역 박지현은 "지금도 상구 랩 파트가 많은데 5명이 되면 안 된다. 차라리 5살이 낫다" 는 과몰입 답변으로 큰 웃음을 선사했다. 특유의 재치로 사회를 본 재재가 팬덤 빨초파부대와 곤듀의 폭발적인 호응을 이끌어내며 분위기를 끌어올린 가운데, 깜짝 서프라이즈도 펼쳐졌다. 현우의 의상을 입고 등장한 밸리곰이 헤드 스핀을 시도하려 하자, 그가 넘어지는 줄 알고 깜짝 놀란 배우들이 다급히 만류하며 한바탕 실갱이를 벌이는 해프닝이 연출된 것. 씬스틸러 역할을 톡톡히 해낸 밸리곰은 영화 속 유쾌한 코미디를 미리 보는 듯한 재미로 관객들을 매료시켰다.

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같은 날 진행된 언론 시사와 최초 시사 이후 국내 매체와 평단, 영화를 먼저 관람한 감독들의 극찬이 쏟아지며 기대를 더욱 끌어올리고 있다. 언론과 평단은 "'극한직업' 이후 역대급 빅재미", "강동원 뛰고 오정세 난다! 웃음 타율 제대로!", "웃음까지 빵빵, '감다살' 오락영화 탄생", "웃다가 숨 넘어갈 뻔! 이래야 코미디 영화지!" 등 배우들의 열연과 압도적인 코미디 시너지에 호평을 보냈다. 동료 감독들의 추천 릴레이도 이어졌다. "일분에 한번씩 웃기는 영화가 드디어 나왔다!"(김용훈 감독), "예상을 계속 벗어나는 올여름의 선물"(강형철 감독), "손재곤 감독 영화는 언제나 별난 재미 맛집!"(임순례 감독), "영화를 보고 웃다가 얼굴 팔자주름이 펴졌다"(이원석 감독), "웃음과 감동 다 싹쓸이!"(김주환 감독) 등 확실한 '웃음 킥'을 예고해 기대를 더했다.

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실시간 관객 반응 또한 온라인을 뜨겁게 달구고 있다. 영화를 먼저 관람한 관객들은 "이렇게 넋 놓고 웃었던 게 얼마만인지!", "깔깔 웃다 보니 러닝타임 끝났다", "그냥 미쳤음. 웃다가 울고 나옴", "예상치 못한 전개가 휘몰아쳐서 박장대소함", "쿨 코요태 샵 그리고 트라이앵글 렛츠 고!" 등 폭발적인 반응을 쏟아내며 올여름 극장가 흥행 기대감을 높이고 있다.

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한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 3일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com