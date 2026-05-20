'취사병' 박지훈, 극악 '명순조'까지 환골탈태→여친 전소영 등판..화제성 1위 싹쓸이

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[스포츠조선 조지영 기자] 박지훈이 레벨업에 성공, 강림의 에이스 취사병으로 등극했다.

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지난 18일 티빙과 tvN에서 동시 공개된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출) 4화에서는 취사병 강성재(박지훈)가 국회의원과 간부들의 입맛을 사로잡는데 성공, 간부 식당 차출 가능성이 제기된데 이어 국군TV 인터뷰 요청까지 받으며 강림소초 최고의 스타로 떠올랐다.

먼저 주방에서 갑작스럽게 쓰러진 뒤 의문의 공간에서 눈을 뜬 강성재는 세상을 떠난 요리사 아버지와 재회하며 먹먹함을 안겼다. 취사병이 된 강성재를 다정히 바라보던 아버지는 스킬에만 의존하기보다 칼에 베이고 손이 데이는 과정을 직접 겪어야 진정한 요리사가 될 수 있다고 진심 어린 조언을 건넸다.

아버지와의 짧지만 따뜻한 만남 후 강성재는 가디언으로부터 '부활의 미역국'을 섭취했다는 안내와 함께 재접속 기회를 부여받았다. 이후 의무실에서 눈을 뜬 강성재는 무리하면서까지 완성했던 '뽀모도로 명태순살조림'이 부실 급식 문제를 점검하러 온 국회의원과 윗선들에게 오히려 "밥도둑"이라는 찬사를 끌어냈다는 희소식을 접했다.

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강성재의 활약은 강림소초 장병들에게 회식이라는 특별한 보상으로도 이어졌다. 회식 자리에서도 가디언의 도움으로 고기를 완벽하게 구워낸 강성재는 장병들의 만족도를 최고조로 끌어올렸고 병장 윤동현(이홍내)으로부터 "이러다 간부 식당으로 차출되는 것 아니냐"는 감탄 섞인 우려까지 들으며 간부 식당이라는 새로운 세계를 인식하게 됐다.

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그리고 윤동현의 말처럼 강성재를 향한 간부들의 관심도 현실이 됐다. 강림소초 회식에 자리했던 대대장 백춘익(정웅인)이 강성재를 간부 식당으로 차출하고 싶다는 의사를 드러낸 것. 하지만 소초장 조예린(한동희)은 말도 많고 탈도 많았던 강림소초 병사 식당이 겨우 자리를 잡아가고 있는 상황에서 강성재를 차출하는 건 시기상조라며 단칼에 선을 그었다.

그렇게 강성재의 위상이 소초 밖까지 뻗어나간 가운데 취사병 강성재는 또 다른 난관과 마주했다. 강림소초에 공급되는 식재료들에서 원산지 오표기를 비롯한 각종 문제가 확인됐기 때문. 상태가 좋지 않은 식재료들을 확인한 강성재는 난감함을 드러냈고 그의 설명을 들은 조예린 역시 의아함을 감추지 못했다. 이에 조예린이 윗선에 보고하겠다며 강하게 대응에 나섰지만 업체 사장은 개의치 않는 태도로 일관해 수상한 분위기를 형성했다.

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한편, 강림소초 급식이 입소문을 타면서 강성재는 국군TV 인터뷰 주인공으로까지 떠올랐다. 소초원의 안내로 인터뷰 장소로 향한 강성재는 자신을 보자마자 반갑게 안겨드는 기자에 그대로 얼어붙었고 이를 본 장병들 역시 단체 동공지진에 빠졌다. 과연 강성재와 기자 사이에 어떤 인연이 숨겨져 있을지 호기심이 높아진다.

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이날 방송된 '취사병 전설이 되다'는 3, 4화가 공개된 이틀 동안 티빙 유료가입기여(구독 기여) 종합 1위를 기록했다. 4화 tvN 방송 시청률은 전국 가구 기준 평균 7.9%, 최고 9.1%, 수도권 가구 기준 평균 8.3%, 최고 9.9%로 매회 자체 최고 기록을 경신, 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 1위를 기록했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 또한 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 1위에 이름을 올렸다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

여기에 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 5월 2주 차(5월 11일~5월 17일) TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 부문에서는 박지훈(강성재 역)이 1위에 올랐으며 '취사병 전설이 되다' 역시 OTT 오리지널 화제성 부문 1위를 차지하며 뜨거운 인기를 입증했다.