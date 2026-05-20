[공식] '컴백 D-2' 르세라핌 김채원, 목 부상으로 활동중단 "스케줄 전면중단"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 르세라핌 김채원이 목 부상으로 활동을 중단한다.

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소속사 쏘스뮤직은 19일 "김채원이 최근 목 부위 통증으로 병원 치료를 받았으며, 의료진으로부터 일정 기간 안정을 취하며 회복 경과를 지켜봐야 한다는 소견을 받았다"고 밝혔다.

이어 "당사는 아티스트의 건강과 안전을 최우선 가치로 두고 의료진 소견과 아티스트의 컨디션을 종합적으로 고려하여, 아티스트가 보다 안정적인 컨디션으로 활동을 이어가기 위해 충분한 회복에 집중하는 것이 필요하다고 판단했다"며 대학축제, 스포티파이 퓨어 플라워스 라이브, 음악방송 등의 스케줄에 모두 불참하게 됐다고 전했다.

소소가 측은 "당사는 아티스트가 온전히 회복에 집중할 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 향후 스케줄은 회복 상태에 따라 유동적으로 운영될 예정이다. 김채원이 빠르게 건강한 모습으로 인사드릴 수 있도록 아티스트의 컨디션 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

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르세라핌은 22일 오후 1시 정규 2집 '퓨어플로우' 파트1을 발매한다. 이에 앞서 지난달 24일 '셀러브레이션'을 선공개 했는데, 과격한 헤드뱅잉 안무가 포함돼 걱정을 샀다.

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다음은 쏘스뮤직 입장 전문.

안녕하세요.

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쏘스뮤직입니다.

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르세라핌 멤버 김채원의 건강 상태 및 스케줄 관련하여 안내드립니다.

김채원은 최근 목 부위 통증으로 병원 치료를 받았으며,

의료진으로부터 일정 기간 안정을 취하며 회복 경과를 지켜봐야 한다는 소견을 받았습니다.

당사는 아티스트의 건강과 안전을 최우선 가치로 두고 의료진 소견과 아티스트의 컨디션을 종합적으로 고려하여,

아티스트가 보다 안정적인 컨디션으로 활동을 이어가기 위해 충분한 회복에 집중하는 것이 필요하다고 판단하였습니다.

이에 따라 기 공지된 일정 (대학축제, Spotify PURE FLOWERS LIVE, 음악방송 등)에 김채원은 부득이하게 불참하게 되었습니다.

팬 여러분의 너른 양해 부탁드립니다.

당사는 아티스트가 온전히 회복에 집중할 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 향후 스케줄은 회복 상태에 따라 유동적으로 운영될 예정입니다.

김채원이 빠르게 건강한 모습으로 인사드릴 수 있도록 아티스트의 컨디션 회복을 위해 최선을 다하겠습니다.

항상 르세라핌에게 아낌없는 사랑과 응원을 보내주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com