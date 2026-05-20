'황후' 신민아, '눈동자'서 1인 2역 도전..'스릴러 퀸'으로 스크린 컴백

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[스포츠조선 조지영 기자] 서스펜스 스릴러 영화 '눈동자'(염지호 감독, 드림캡쳐 제작)가 배우 신민아의 1인 2역 도전을 예고했다.

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신민아는 넷플릭스 시리즈 '악연', 드라마 '손해 보기 싫어서' '우리들의 블루스' '갯마을 차차차' '보좌관 ? 세상을 움직이는 사람들', 영화 '3일의 휴가' '디바' '나의 사랑 나의 신부' 등 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼과 독보적인 존재감을 입증해왔다.

장르를 넘나들며 매 작품 섬세한 감정 연기와 캐릭터 소화력으로 대중과 평단의 호평을 동시에 받아온 신민아는 이번 '눈동자'를 통해 또 한번 새로운 얼굴을 보여줄 예정이다.

'눈동자'에서 신민아는 유전병으로 점차 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인 역을 맡아 스크린 첫 1인 2역에 도전해 화제를 모으고 있다.

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먼저 서진은 쌍둥이 동생의 죽음에 의문을 품고 직접 진실을 찾아 나서는 인물로, 점점 흐릿해지는 시야 속에서도 끝까지 범인을 쫓으며 긴장감을 이끄는 캐릭터이다. 반면 서인은 앞이 보이지 않지만 도예가로 활동하며 자신만의 세계를 살아가는 인물로 의문의 죽음을 통해 사건의 시작점이 되는 존재이다. 신민아는 '눈동자'를 통해 같은 얼굴이지만 전혀 다른 분위기와 감정선을 지닌 두 인물을 섬세하게 표현하며 극의 몰입감을 한껏 끌어올린다.

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특히 신민아는 시력을 잃기 전 사건을 해결해야만 한다는 긴장된 상황 속 완벽한 동공 연기로 심리적 공포와 혼란을 현실감 있게 담아내며 압도적인 몰입감을 완성했다. 또한 위협이 다가올수록 점점 흔들리는 감정과 극한의 긴장감을 디테일하게 표현해 관객들 역시 함께 숨 막히는 서스펜스를 체험하게 한다.

이처럼 스크린 첫 1인 2역과 밀도 높은 감정 연기로 새로운 변신을 선보인 신민아가 '눈동자'를 통해 다시 한번 자신만의 스릴러 대표작을 탄생시키며 스릴러 퀸으로 자리매김할 것으로 기대를 모은다.

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'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 24일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com