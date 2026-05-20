신작 오픈월드 액션 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드', PC방 기반 이용자 확대 위한 이벤트 실시

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넷마블은 신작 오픈월드 액션 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'의 초기 흥행 열기 확대를 위해 PC방 기반 이용자 접점 강화에 나섰다.

넷마블은 19일 '왕좌의 게임: 킹스로드'의 론칭을 기념해 Mediaweb과 제휴 이벤트를 진행한다고 밝혔다. MMORPG와 오픈월드 장르에서 여전히 영향력이 큰 PC방 플랫폼을 활용해 초반 체류 시간과 커뮤니티 확산 효과를 동시에 노리는 의도라 할 수 있다.

이번 이벤트는 오는 6월 15일까지 전국 3000여 개 피카PC방과 개인 PC용 플랫폼 '크래프트박스'를 통해 진행된다. 이용자는 PC방 또는 개인 PC 환경에서 게임을 플레이한 누적 시간에 따라 각종 보상을 받을 수 있다.

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우선 '출석 체크 플레이 미션 이벤트'를 통해 일차별 누적 플레이 시간 달성 시 총 6000 피카 미션 마일리지를 획득할 수 있다. 또 누적 플레이 5시간을 달성한 이용자에게는 인게임 아이템 쿠폰도 지급된다. 이 쿠폰에는 수련생의 지도, 고급~영웅 휘장 상자, 만능 혼합약, 생활 지원 상자, 동화 등 성장 지원 아이템이 포함됐다.

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'왕좌의 게임: 킹스로드'는 HBO 인기 드라마 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 제작된 작품이다. 넷마블이 HBO 공식 라이선스를 확보해 개발 중이며, 원작 세계관과 캐릭터를 고품질 그래픽으로 구현한 것이 특징이다. 원작 특유의 정치적 갈등과 대규모 전투 분위기를 오픈월드 액션 RPG 형태로 재해석했으며, 글로벌 팬덤 기반 IP 경쟁력을 앞세워 시장 공략에 나서고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com