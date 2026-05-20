"말 한마디로 사람 죽일 수도…" 송지은♥박위, 신혼 로맨스 속 충격 심경 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 시크릿 출신 송지은과 유튜버 박위 부부가 '악플'에 대한 심경을 밝혔다.

Advertisement

지난 19일 유튜브 채널 '위라클'에는 '지은이야 생일이 있는 우리의 행복한 5월'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서는 영화 VIP 시사회 참석부터 한강 데이트, 일상 식사, 영화 관람까지 소소한 하루가 담겼다. 박위는 송지은을 향해 "결혼하고 나서도 아직 설렌다"며 애정을 숨기지 않았고, 송지은 역시 박위를 다정하게 챙기며 신혼부부다운 분위기를 자아냈다.

특히 두 사람은 한 고등학생에게 받은 편지를 언급하며 깊은 감동을 드러냈다. 박위는 "우리 이야기를 보고 용기를 얻었다고 하더라"며 "원래는 포기하고 싶었던 학생이었는데, 영상을 보고 다시 힘을 냈다고 했다"고 전했다. 이어 해당 학생이 현재 특수학교 학생회장으로 활동하고, 일본 국제교류 프로그램에도 선발됐다는 근황까지 소개했다.

Advertisement

송지은은 "세상에는 각자 다른 방식으로 힘든 시간을 보내는 사람이 많다"며 "우리가 진심으로 누군가에게 위로가 될 수 있다는 게 너무 감사하다"고 말했다. 박위 역시 "말이라는 게 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있다. 우리는 사람을 살리는 말을 해야 한다"고 진지하게 이야기했다. 이는 최근 송지은을 향해 '무료간병인'이라고 비아냥대는 악플이 잇따르자 이에 대해 에둘러 반응한 말로 보인다

Advertisement

앞서 송지은과 박위 부부는 19일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서 방송 최초로 신혼 일상을 공개한 가운데, 자신들을 둘러싼 오해와 악플에 대해 억울함을 털어 놓았다.

방송에서 송지은은 "영상 댓글에 누가 '무료 간병인 고용' 이렇게 써 놓은 거다. 날 그렇게 칭했더라. '박위 무료 간병인 고용' 그 댓글이 너무 웃기기도 하지만, 내가 아는 오빠(남편)는 아닌데? 세수도 샤워도 화장실도 혼자 가고 모든 걸 다 혼자 하는 사람인데?"라면서 억울해했다.

Advertisement

또한 박위는 "최초로 공개한다. 저는 배변을 도움받지 않는다"고 직접 밝혔다. 이어 "제 손으로 소변을 보고 좌약도 넣는다"는 그는 일상에서 실제 스스로 화장실을 오가는 모습을 보였고, 해당 채널을 통해서 배변 방법 튜토리얼 영상을 같은 하반신 마비 증세를 지닌 이들을 위해 공유했다고 밝혔다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com