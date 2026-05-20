[공식] 아홉, 법무부 초청받았다! 세계인의 날 축하공연

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아홉이 법무부의 초청을 받았다.

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아홉은 20일 오후 서울 용산구 용산아트홀 대극장 미르에서 개최되는 법무부 주관 제19회 세계인의 날 기념식에 초청돼 축하 공연을 펼친다.

세계인의 날은 지난 2007년 국민과 재한외국인이 서로의 문화와 전통을 존중하고 더불어 살아가는 사회 환경을 조성하기 위해 제정된 국가 법정기념일이다. 법무부는 2008년을 시작으로 매년 세계인의 날 기념식을 개최하며 의미를 이어오고 있다.

아홉은 다국적 멤버들이 포진한 글로벌 보이그룹으로 서로 다른 문화와 개성을 가진 멤버들이 하나의 팀으로 시너지를 이뤄내고 있는 만큼, 화합과 공존의 가치를 내세운 세계인의 날 행사에 초청됐다는 것은 남다른 의미가 있다.

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멤버들은 이날 다채로운 퍼포먼스로 밝은 에너지와 글로벌 시너지를 전달한다.

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지난해 데뷔한 아홉은 데뷔 1년도 되지 않아 음악방송에서 총 12번이나 1위를 차지하며 뜨거운 인기를 누리고 있다. 이들은 30일과 31일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 첫 아시아 투어 '2026 아홉 퍼스트 투어 : 더 퍼스트 스파크'의 포문을 연다. 아홉은 서울을 시작으로 오사카와 도쿄, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 타이베이, 방콕, 홍콩까지 아시아 8개 도시를 뜨겁게 달군다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com