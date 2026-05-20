로이킴, 친누나 결혼식에 해병대 전투복 입고 등장.."아직도 몇 기냐고"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 로이킴이 해병대 관련 현실 토크를 선보인다. 그는 친누나 결혼식에 전투복 차림으로 등장했던 일화까지 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

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오늘(20일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 김창완, 최정훈, 로이킴, 한로로가 출연하는 '라디오스타 스프링 페스티벌' 특집으로 꾸며진다.

이날 로이킴은 해병대 전역 후에도 계속되고 있는 근황을 전해 웃음을 자아낸다. 그는 무대에만 올라가면 객석이나 행사장에서 "몇 기야!"라는 질문이 끊이지 않는다며 해병대 출신 가수로서의 웃픈 현실을 공개한다.

이어 로이킴은 "나방도 그냥 잡는다"라며 군 생활 이후 완전히 달라진 비위에 대해서 털어놓으며 귀여운 허세를 드러내 모두를 폭소하게 한다.

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또한 친누나 결혼식에 전투복을 입고 등장했던 에피소드까지 공개하며 해병대와 떼려야 뗄 수 없는 근황으로 분위기를 달군다.

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또한 그는 BYC 모델 활동 근황도 공개한다. 과거 유인촌, 이덕화 등 대선배님들이 활동했던 브랜드 모델로 활약 중이라며 속옷 앰배서더로서의 남다른 자부심을 드러내 웃음을 유발한다.

로이킴은 최근 자신이 예능에서 '가수'보다 '개그캐'로 더 많이 불리는 현실에 대한 솔직한 생각도 털어놓는다. SNS와 유튜브 활동 이후 예상보다 웃긴 이미지가 강해졌다며 억울함(?)을 호소하는 한편, 직접 준비한 '라스' 맞춤 개인기까지 선보여 웃음을 안긴다.

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이어 어린 시절 영상과 관련된 비하인드도 공개한다. 그는 과거 아역으로 방송에 출연했던 사실을 고백함과 동시에, 어린 시절 리마리오를 따라 하며 끼를 발산했던 영상이 공개되자 민망함을 감추지 못했다고. 당시 한껏 들떠 있던 자신의 모습을 다시 보게 된 로이킴은 "못 보겠다"라며 괴로워해 현장을 웃음바다로 만든다.

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가수로서의 활약도 기대를 높인다. 로이킴은 '봄봄봄'을 비롯한 히트곡 메들리 무대와 함께 '라디오스타'를 위한 특별 커버 무대를 펼친다. 데뷔 14년 만에 처음으로 리메이크 앨범을 준비 중인 근황과 함께 감미로운 라이브를 선보이며 '봄 감성'을 만끽하게 해 스튜디오에는 박수가 쏟아진다.

jyn2011@sportschosun.com