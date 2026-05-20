"욕 좀 하겠다"..'돌싱N모솔' 조지, 이혼사유 캐묻다 폭주..채정안 절규 사태

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[스포츠조선 정유나 기자] '돌싱N모솔' 마침내 판도라의 상자가 열린다.

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지난 19일 방송된 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔' 6회에서는 붉은 실이 맺어준 랜덤 데이트 속 돌싱녀와 모솔남들의 다채로운 케미가 그려졌다. 방송 말미에는 그동안 베일에 싸여 있던 돌싱녀들의 결혼, 이혼, 자녀 유무까지 모든 진실이 공개되는 7회 예고편이 공개돼 시청자들의 궁금증을 폭발시켰다.

공개된 예고편은 "올 게 왔다"는 김풍의 비장한 멘트와 함께 마침내 도래한 '진실의 시간'을 알리며 시작된다. 결혼과 이혼, 그리고 자녀 유무까지 돌싱녀들의 숨겨왔던 모든 것이 밝혀지는 순간, 연애기숙학교는 눈물범벅이 되고 만다. 입이 떡 벌어지는 비밀들이 줄줄이 쏟아지는 가운데 모솔남 '낙화유수'는 깊은 한숨을 내쉬어 그 충격의 깊이를 짐작케 한다.

이어 돌싱녀 '핑퐁'은 "결혼도 이혼도 절대 후회하지 않습니다"라며 단단한 소신을 밝혀 눈길을 끈다. 그러나 분위기가 무르익던 중 모솔남 '조지'가 "근데 여성분들에게 물어볼게요. 이혼 사유가 혹시 뭐 같은 거 때문인지"라며 폭탄 질문을 던져 좌중을 얼어붙게 만든다. 직설적인 질문에 MC 넉살도 "저건 좀 아닌데"라며 당황한다.

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조지의 돌직구에 돌싱녀들도 굳게 입을 닫는다. 돌싱녀 '두쫀쿠'는 "그건 방송으로는 말씀드리기 힘들 것 같습니다"라며 단호하게 대처하고, '순무' 역시 "이야기하지 않겠습니다"라며 선을 그었다.

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결국 조지가 "욕 좀 하겠습니다"라며 폭주할 기세를 보이자 채정안은 "조지!!!!!"를 외치며 절규하고, 다른 모솔남들마저 조지를 말리는 진풍경이 펼쳐진다. 힐끔거리는 시선과 눈치 보기가 이어지는 가운데, 마침내 열린 판도라의 상자 속 충격적인 진실은 무엇일지 궁금증을 증폭시킨다.

과연 진실의 시간을 맞이한 돌싱녀들이 어떤 비밀을 털어놓을지, 그 충격적인 전말이 담긴 '돌싱N모솔' 7회는 오는 26일 화요일 밤 10시 MBC에브리원·E채널에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com