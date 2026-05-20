'서머너즈 워: 러쉬', 글로벌 출시 1주년 대규모 업데이트 실시

Advertisement

Advertisement

Advertisement

컴투스는 '서머너즈 워: 러쉬'의 글로벌 서비스 1주년을 맞아 대규모 콘텐츠 업데이트에 나섰다.

단순 이벤트 수준을 넘어 신규 게임 모드와 고난도 콘텐츠, 신규 소환수까지 대거 투입하며 장기 서비스 체제 강화에 속도를 내는 모습이다.

컴투스는 20일 '서머너즈 워: 러쉬' 1주년 기념 업데이트를 실시한다고 밝혔다. 이번 업데이트의 핵심은 신규 로그라이크 미니게임 '잊혀진 유적'이다. 이용자는 잔느, 델포이, 라피스, 카산드라, 더스키 등 5종 캐릭터 가운데 하나를 선택해 3X3 격자 기반 전투를 진행하게 된다.

Advertisement

특히 끊임없이 이어지는 전투 속에서 최대한 오래 생존하며 점수를 높여가는 구조를 채택해, 기존 키우기 성장 중심 플레이와는 또 다른 몰입 요소를 제공한다는 점이 특징이다. 시즌 랭킹과 누적 점수 경쟁 요소도 함께 도입돼 이용자 간 경쟁 콘텐츠 역할도 맡게 될 전망이다.

Advertisement

고난도 콘텐츠 '근본의 탑'도 새롭게 추가된다. 층별 보스 전투를 돌파하는 방식의 콘텐츠로, 동일한 소환수와 마법진을 반복 사용할 수 없도록 설계돼 전략적 덱 운용의 비중을 높였다. 단순 전투력 경쟁에서 벗어나 이용자의 보유 캐릭터 폭과 조합 능력을 요구하는 콘텐츠로, 서비스 장기화 과정에서 중요성이 커지는 엔드 콘텐츠 강화 전략의 일환이라 할 수 있다.

신규 소환수도 추가된다. 물 속성 팔라딘 '조세핀'은 방어와 생존 지원에 특화된 근거리형 탱커이며, 빛 속성 하늘무희 '연홍'은 팀 전체 화력을 끌어올리는 원거리형 서포터 역할을 수행한다. 1주년을 맞아 복귀 이용자 출석 이벤트와 28일 미션 이벤트 등을 통해 성장 재화를 제공하며, 필드 스테이지와 천공섬 방어전, 훈련 강화 레벨 등 주요 시스템 전반도 확장했다.

Advertisement

이번 업데이트는 '서머너즈 워' IP 기반의 라이브 서비스 경쟁력 강화 작업이라 할 수 있다. '서머너즈 워: 러쉬'는 글로벌 히트 IP '서머너즈 워'를 기반으로 제작된 키우기 디펜스 RPG로, 간편한 성장과 타워 디펜스 전략 요소를 결합한 하이브리드 플레이를 내세우고 있다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com