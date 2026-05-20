‘대군부인’ 역사왜곡 논란에도 정부 지원금 지켰다..."310만원, 환수대상 아냐"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송미디어통신위원회(방미통위)가 역사 왜곡 논란에 휘말린 드라마 '21세기 대군부인'에 대해 해외 유통 지원금을 회수하지 않기로 결정했다. 다만 향후 해외 투자설명회에 참가하는 작품들에 대해서는 지원 기준을 강화하겠다는 입장을 밝혔다.

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20일 방미통위는 최근 불거진 논란과 관련해 구체적인 지원 내역을 공개했다.

앞서 방미통위는 지난달 프랑스 칸에서 열린 '제9회 칸 국제시리즈 페스티벌'에 참가해 '21세기 대군부인' 등을 대상으로 해외 투자설명회를 진행했다.

이후 드라마가 역사 왜곡 논란에 휩싸이면서 해당 작품이 방미통위와 한국방송통신전파진흥원의 해외 유통 지원 사업 선정작이었다는 사실까지 알려졌고 온라인에서는 "정부 지원금을 회수해야 한다"는 민원이 이어졌다.

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이에 대해 방미통위 측은 "드라마 관계자 1인의 프랑스 왕복 항공료와 숙박비 명목으로 총 310만원을 지원한 것"이라며 "방송 제작비 자체를 지원한 것은 아니다"라고 설명했다.

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이어 "현지에서 정상적으로 투자 상담과 트레일러 상영이 진행됐고 목적에 맞게 사용된 비용"이라며 "보조금 관리법상 환수 대상은 아니라고 판단했다"고 밝혔다.

다만 향후 지원 기준은 강화할 계획이라고 밝혔다. 방미통위는 역사적 사실을 현저히 왜곡하거나 논란 가능성이 큰 작품에 대해서는 해외 투자설명회 지원 과정에서 보다 엄격한 검토 절차를 적용하겠다는 입장이다.

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이번 논란은 '21세기 대군부인' 11회 방송 장면에서 시작됐다.

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극 중 이안대군이 자주국 황제의 상징인 십이면류관이 아닌 제후국의 구류면류관을 착용한 채 등장했고 신하들이 '만세' 대신 '천세'를 외치는 장면까지 방송되며 고증 오류 지적이 쏟아졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com