'군체' 연상호 감독 "전지현 미모 클로즈업? 너무나 당연한 일"

영화 '군체'의 언론 시사회 및 기자간담회가 20일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 연상호 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.20

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독이 영화 '군체' 속 전지현의 미모에 감탄을 보냈다.

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연상호 감독은 20일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '군체' 언론·배급 시사회에서 "전지현 씨의 미모를 클로즈업하는 건 너무나 당연한 일"이라며 "영화배우를 영상에 담으면 그게 곧 영화가 된다"라고 했다.

21일 개봉하는 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로, 영화 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

연 감독은 "전지현의 미모를 담기 위해 일부러 클로즈 샷을 많이 넣었나"라는 질문에 "전지현 씨를 클로즈업하는 건 당연하다. 영화배우를 영상에 담으면 그게 곧 영화가 된다"고 답했다. 그러면서 "제가 이 작품을 하면서 걱정했던 건 끊임없이 룰이 변화된다는 점이라는 거다. 그 룰을 놓치면 관객들이 영화를 즐길 수 없지 않나. 권세정(전지현)의 얼굴이 명확하게 마침표, 쉼표처럼 반복해서 들어갈 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com