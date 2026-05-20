'군체' 구교환 "칸에서 상영 끝나고 외국 분이 알아봐 깜짝, 배우로서 가장 기쁜 날"

영화 '군체'의 언론 시사회 및 기자간담회가 20일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 구교환이 좀비 흉내를 내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.20

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 제79회 칸 국제영화제에서 '군체' 프리미어 상영 이후 가장 기억에 남았던 에피소드를 전했다.

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구교환은 20일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '군체' 언론·배급 시사회에서 "칸 프리미어 상영회가 새벽 세시에 끝나고 숙소로 돌아가는 길에, 한 외국 관객 분이 저를 알아보셨다"라고 했다.

21일 개봉하는 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로, 영화 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

'군체'는 개봉을 앞두고 제79회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝 섹션에 공식 초청되며 전 세계 영화인들의 뜨거운 주목을 받았다. 구교환은 "프리미어 상영회가 새벽 세시에 끝나자마자, 걸어서 숙소에 돌아갔다. 근데 길거리에 계시던 한 외국 분이 'Colony'의 서영철이냐고 먼저 알아보고 인사해 주시더라. 배우로서 그렇게 행복했던 적이 없었던 것 같다. 아직도 그분의 미소가 떠오른다"고 감격을 감추지 못했다.

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감염사태를 일으킨 생물학 박사 서영철 역을 맡은 구교환은 "서영철도 처음 겪어본 교류이기 때문에, 얼굴 근육과 온몸을 사용하면서 거칠게 했다. 그러다 통신이 괜찮아지면, 잠깐의 깜빡임으로 움직였다. 세정과의 마지막 결투 신에선 통제가 안 되어서 조금 더 강하게 손짓과 발짓을 사용했다"며 "연상호 감독님이 워낙 현장에서 지도를 잘해주셔서, 저는 감독님의 거울이다"고 전했다. 이에 연 감독은 "저희는 그걸 마그네슘 부족 액션이라고 부른다"고 너스레를 떨었다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com