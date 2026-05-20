'군체' 연상호 감독 "칸 초청도 기쁘지만, IMAX관에서 韓취재진과 봐서 더 기뻐"

영화 '군체'의 언론 시사회 및 기자간담회가 20일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 연상호 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.20

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독이 제79회 칸 국제영화제에서 영화 '군체'를 선보인 후 금의환향한 소감을 전했다.

Advertisement

연상호 감독은 20일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '군체' 언론·배급 시사회에서 "축제의 현장에서 많은 분들에게 저희 영화를 선보일 수 있어서 너무 행복하다"며 "그런데 한국으로 돌아와 CGV 아이맥스관에서 기자님들이랑 보니까 더 좋았다"고 했다.

21일 개봉하는 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로, 영화 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

'군체'는 개봉을 앞두고 제79회 칸 국제영화제(이하 칸영화제) 미드나잇 스크리닝 섹션에 공식 초청되며 전 세계 영화인들의 뜨거운 주목을 받았다. 연 감독은 첫 장편 애니메이션 '돼지의 왕'(2012, 감독주간), '부산행'(2016, 미드나잇 스크리닝), '반도'(2020, 오피셜 셀렉션)에 이어 네 번째로 칸영화제 레드카펫을 밟았다. 그는 "칸영화제는 말 그대로 축제다. 이렇게 많은 분들께 저희 영화를 선보일 수 있어서 너무 행복하다. 그런데 오늘 CGV 아이맥스관에서 기자님들이랑 보니까 더 좋더라(웃음). 내일 개봉하면 더 좋을 것 같다. 재미있는 좀비 영화로 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

Advertisement

이어 현지에서 가장 기억에 남았던 외신 평에 대해 "현재 사회의 AI에 관한 여러 가지 이야기가 잘 전달될까 고민은 있었다"며 "다행히 외신 기자님들이 메시지를 잘 읽어주셔서 인상 깊었다. 사실 각 나라마다 특색이 담긴 작품들이 있지 않나. 약간 '얼굴'이 그런 영화인데, '군체' 같은 경우는 보편적인 주제와 서스펜스를 잘 다루고 있는 작품이다. 제가 의도했던 대로 외신 기자님들이 질문을 해주셔서 신기하고 기뻤다"고 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com