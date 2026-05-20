"한의사 아빠·연예인 엄마인데.." 목동맘 장영란, 두 자녀 검사 결과에 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 장영란이 두 자녀의 지문 검사를 진행하며 가족의 성향과 미래 진로에 대한 이야기를 공개했다.

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20일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '연예인 엄마 한의사 아빠 둔 장영란 아들딸이 물려받지 못한 충격적 재능?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 장영란은 남편, 딸 지우, 아들 준우와 함께 지문연구소를 찾았다. 그는 "요즘 목동에서 엄마들에게 유행인 게 있다. 아이들이 어떤 직업을 가져야 할지 생각을 많이 하는데 지문을 검사하면 성향과 특기를 캐치할 수 있다고 하더라"라고 설명했다.

이어 만난 전문가는 "지문 검사를 통해 아이의 성향과 잘하는 부분을 분석할 수 있다"며 "임신 13주에서 19주 사이 형성된 지문 데이터를 기반으로 성향과 직업 적성을 본다"고 설명했다.

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먼저 장영란에 대해서는 감성형 성향과 높은 몰입력, 순발력이 특징이라는 분석이 나왔다. 전문가는 "칭찬을 받을수록 더 잘하는 타입"이라며 "새로운 환경과 다양한 일을 할 때 에너지를 얻는다"고 말했다. 이에 장영란은 "하루는 사업하고 하루는 육아하고 하루는 유튜브 하는 지금 삶이 너무 재밌다"고 공감했다.

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남편에 대해서는 관찰력과 논리력이 뛰어난 '머리형' 성향이라는 결과가 공개됐다. 특히 전문가는 "단순 진료보다는 연구나 교수 쪽이 더 잘 맞는다"고 분석했고, 장영란은 "거의 무당 수준이다. 남편도 교수 꿈이 있다"며 놀라워했다.

딸 지우는 이해력과 공감 능력이 뛰어나고 음악·언어 감각이 강한 타입으로 분석됐다. 전문가는 "성우와 같은 직업과 잘 맞는다"고 설명했다. 장영란은 "지우가 엄마처럼 예능을 하고 싶다고 하더라"고 덧붙였다.

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아들 준우는 공간 감각과 논리 사고력이 강하고 상상력이 풍부한 성향으로 나타났다. 전문가는 "수학적 사고와 연구 능력이 뛰어난 스타일"이라며 "수의사나 연구·교육 분야와 잘 맞는다"고 분석했다. 다만 "일을 시작할 때 주저하는 면이 있다"고 덧붙였고, 장영란은 "맞다. 뭘 사려고 해도 끝까지 고민하다 그냥 나온다"고 공감해 웃음을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com