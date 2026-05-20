"월세 밀리고 건보료도 못내" 공승연, 극심했던 생활고 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 공승연이 데뷔 이후 한동안 작품이 끊기며 극심한 생활고를 겪었다고 털어놨다.

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20일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 15년 만에 전성기를 맞이한 배우 공승연이 출연했다.

이날 데뷔 15년 만에 전성기를 맞이한 배우 공승연이 출연했다.

드라마 '풍문으로 들었소', '육룡이 나르샤', 예능 '우리 결혼했어요' 등으로 초반에 잘 나갔지만 점차 작품이 줄어들었다는 공승연. 그는 "한동안 작품을 못 찍었다. 연기를 못해서겠죠. 잘했으면 계속 작품을 잘 했을텐데, 그당시에는 잘 못했던 거 같다"라고 솔직하게 털어놨다.

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작품이 끊기고 오디션도 떨어지면서 어느 순간 통장 잔고가 비게 됐다고. 그는 "월세 낼 돈이 없고, 건강 보험료, 연금 보혐료도 당장 낼 돈이 없었다. 결국 생활고 끝에 집을 정리하고 부모님 집으로 들어가서 열심히 칼을 갈았다"고 털어놨다.

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당시 많은 작품의 오디션을 보고 캐릭터 공부를 했다는 공승연은 "영화 '혼자 사는 사람들'에서는 담배 피우는 신이 있어서 모든 종류의 담배까지 피워봤다"고 고백해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com