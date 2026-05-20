"김태희 독박육아 시키냐고.." 비, '아내 눈물' 후 전화 폭주에 억울함 폭발 "하원 내가 다 해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 비가 배우 김태희를 독박육아 시킨다는 오해를 받았다며 억울함을 털어놨다.

Advertisement

20일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 본투비 스타 비(정지훈)가 출연했다.

이날 유재석은 "김태희도 '유퀴즈'에 출연했는데 봤냐. 언급하기 좀 그러냐"고 물었고, 이에 비는 "아니다. 언급해야 한다"고 말문을 열엇다.

그는 "침대에서 아내를 안고 TV를 같이 보고 있었다. '너무 잘했다'라고 하면서 보고 있었다. 그런데 뒤에 인터뷰에서 본의 아니게 아내가 엔딩에 육아에 대한 스트레스를 이야기하면서 입 막고 눈물 글썽일 때 컷이 되더라"고 전했다.

Advertisement

이어 "그 이후에 굉장히 많은 사람한테 전화가 와서 '집에서 육아 안 도와주냐'고 하더라. 숏폼에 눈물 글썽이는 영상이 뜨니까 '왜 안 도와주냐'고들 하더라"며 "하지만 등원, 하원 내가 다 하고 있다"며 억울함을 표출했다.

Advertisement

그러면서 "그런데 사실 형님도 아시겠지만 아이들이 나보다 엄마를 더 많이 찾는다"고 설명했지만, 유재석은 "아빠를 찾는 아이들도 있다"고 놀려 웃음을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com