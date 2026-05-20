데프콘, 31기 경수 '슈데권' 받아낸 영숙에 "화법 특이해, 다 자기 위주"(나는솔로)

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[스포츠조선 김소희 기자]'나는 SOLO'(나는 솔로) 31기 경수가 데이트권을 영숙에게 썼다.

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20일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 순자와 영숙 사이에서 갈등하는 경수와, 끝까지 직진 본능을 드러낸 영숙의 모습이 공개돼 긴장감을 높였다.

앞서 순자가 위경련으로 병원을 다녀오자, 경수는 당초 영숙에게 쓰기로 했던 '슈퍼 데이트권'을 순자에게 사용하려고 마음을 바꿨던 상황. 이날 경수는 영숙을 따로 불러 "한 명한테 집중해야겠다는 생각이 들었다"며 순자에게 데이트권을 쓰고 싶다고 솔직하게 털어놨다.

하지만 영숙의 표정은 단숨에 굳어졌다. 그는 "그건 말과 행동이 다른 거잖아"라며 서운함을 드러냈고, 이어 "물론 내가 따질 건 아니긴 한데 나에 대한 배려는 별로 안 한 거지"라고 차분하지만 날카롭게 말했다.

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감정이 쌓인 듯한 영숙은 "나는 그렇게 해도 되는 존재고 순자는 그렇게 하면 안 되는 존재냐"라며 "이 친구는 내가 뱉은 말을 안 지켜도 되는 친구야라고 느껴진다. 나에 대한 배려가 전혀 없다"고 속마음을 터뜨렸다.

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경수는 연신 "미안하다"고 사과하면서도 결국 "조금만 더 생각해보겠다"고 재고를 선언했다. 이에 영숙은 "누군가(순자)의 영향이 아니라 네가 하고 싶은 대로 해라"라고 조언했다.

대화를 마친 뒤 영숙은 공동 거실로 돌아와 "너무 재밌다"라며 의외의 반응을 보였고, 정희·정숙·영식을 불러 상황을 공유했다. 이를 듣던 영식은 "순자가 운 이유가 경수가 영숙에게 슈퍼 데이트권 쓴다고 해서 충격받아서 그런 거 아니냐"고 추측했고, 영숙은 "맞다"고 단언했다.

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이어 그는 "내가 왜 슈퍼 데이트권 미션에서 달리기 했냐. 걔한테 쓰려고 한 거 아니냐"며 "더블데이트도 경수가 궁금하니까 나간 것"이라고 서운했던 마음을 숨기지 못했다.

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결국 긴 고민 끝에 경수는 다시 영숙을 찾아갔다. 그는 "아까 얘기 생각해봤고 슈퍼 데이트권 너한테 쓰겠다"고 말을 바꿨다.

뜻밖의 결정에 영숙은 환하게 웃으며 "진짜냐. 왜 그렇게 생각했냐"고 물었고, 경수는 "아까는 감성적으로 흔들렸던 것 같다. 그래도 네게 한 약속은 지키는 게 맞다고 생각했다"며 "아까 그렇게 말해서 미안하다"고 사과했다.

이에 영숙은 "나한테 쓰겠다고 한 걸 행동으로 보여줘서 고맙다"라며 미소 지었고, 이어 "나도 내가 용기 있었던 것 같다. 나 오늘 좀 멋있는 것 같다"라고 스스로를 칭찬해 웃음을 안겼다.

이를 지켜보던 데프콘은 "화법이 특이하다. 자기를 칭찬하냐"라고 반응해 스튜디오를 폭소케 했다.