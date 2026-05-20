31기 옥순 "순자와 안어울려" 뒷담화하더니.."잘생긴 경수, 여자 얼굴 볼 것"(나솔)

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[스포츠조선 김소희 기자] 31기 옥순이 영숙에게 경수에 대한 현실적인 연애 조언을 건넸다.

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20일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 경수를 사이에 둔 영숙과 순자의 갈등이 이어진 가운데, 옥순이 영숙과 진솔한 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 영숙은 슈퍼데이트권 약속을 번복하려 했던 경수에게 서운함을 드러냈고, 끝내 경수로부터 다시 데이트권을 받아냈다. 이후 한층 기분이 풀린 영숙은 옥순을 찾아가 연애 상담에 나섰다.

옥순은 경수에 대해 "경수 잘못이 크다"라며 "내가 볼 때 경수는 지금 아무도 안 좋아한다. 진짜 마음이 움직이는 걸 본 적이 없다"고 냉정하게 분석했다. 이어 "여자들이 그냥 좋아하는 것 같다"고 덧붙였다.

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그러면서도 "잘생겼다. 얼굴만 봐도 재밌다"며 웃은 옥순은 "그 오빠는 얼굴을 많이 볼 스타일 같다. 그런 거에 너무 놀아나지 마라"고 현실 조언을 건넸다.

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이어 "버려라"라고 단호하게 말했다가도, 이내 "아, 버릴 순 없다. 근데 또 그런 사람 만나기 쉽지 않다"고 말을 바꿔 웃음을 자아냈다.

앞서 '나는 SOLO' 31기는 최근 영숙, 정희, 옥순의 순자 따돌림 논란으로 화제를 모으고 있다. 방송에서 옥순은 순자가 옆방에 있는 상황에서 "순자가 경수를 묶어놨다", "둘이 외적으로 어울리지 않는다", "경수님이 안전한 선택을 한 것 같다" 등의 발언을 해 논란이 됐다.

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세 사람의 계속된 대화 속에서 심적 부담을 느낀 순자는 결국 극심한 스트레스로 위경련 증세를 보여 응급실을 찾기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com