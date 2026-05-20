31기 영숙, 순자 응급실 갔는데..경수에 "동정심으로 최종 선택 마라" 세뇌(나는솔로)

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 SOLO' 31기 영숙이 경수의 사실상 거절 의사에도 끝까지 마음을 전하며 직진하는 모습을 보였다.

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20일 방송된 SBS플러스·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO'에서는 경수와 영숙의 슈퍼 데이트 장면이 공개됐다. 이날 경수는 영숙에게 슈퍼 데이트권을 사용한 뒤 "이제 노선 정리해야겠다", "솔직히 지금도 1순위는 순자"라고 솔직한 마음을 밝혔다. 예상치 못한 고백에 영숙은 잠시 당황한 듯 표정을 애써 관리했다.

이어 경수는 관계 정리에 대한 의사를 우회적으로 전했다. 그는 "(영숙과) 대화가 잘 통하고 했지만, 타이밍이 조금만 더 빨랐으면 어땠을까 싶다. 그래도 결국 순자님을 선택할 것 같다"라고 말했다.

영숙은 쉽게 물러서지 않았다. 그는 "근데, 근데"라며 다급하게 말을 꺼낸 뒤 "순자를 선택하는 건 존중한다. 다만 그 선택이 단순히 동정심 때문이라면 맞는 결정인지 잘 모르겠다"라고 말했다.

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이어 "나와는 짧은 시간을 보냈지만 네가 고민할 정도면 나라는 존재는 짧은 시간에도 너한테 영향력이 있던 사람이 아니냐"면서 "그래서 네가 끝까지 고민하는 거 아니냐. 선택할 때 그런 부분도 고려해봐라. 진짜 밖에 나가서도 만날 수 있는 사람인지 잘 생각해 봤으면 좋겠어"라며 끝까지 자신의 마음을 전했다.

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이를 지켜보던 MC 이이경은 "세뇌 당할 것 같다"라고 했고, 데프콘 역시 "말리지 마라"라며 웃음을 보였다.

영숙은 "굳이 내 매력을 열거할 필요는 없다. 내 매력은 많다"라며 특유의 자신감을 드러냈고, 이후 경수는 제작진과의 인터뷰에서 "이성적인 대화라 납득이 갔다. 영숙님의 성격이 느껴졌다. 끝까지 포기하지 않는 모습이 인상적이었다"라고 말했다.