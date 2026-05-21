'안현모와 이혼' 50세 라이머, 재혼·2세 욕심.."정자 냉동 NO, 자신감 있다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 프로듀서 라이머가 재혼, 2세에 대한 의지를 드러냈다.

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20일 '형수는 케이윌' 채널에는 '너 이러려고 형 불렀니? 이혼 토크쇼 다 거절했는데…'라는 제목의 영상이 공개됐다.

라이머는 케이윌이 이혼을 언급하자 "네가 내 결혼식에 왔었나? 그때 기억을 많이 잃었다"라고 물었다. 케이윌은 "이 형 봐라. 형이 버진 로드 걷기 전 마지막으로 본 지인이 나"라며 서운해했다. 라이머는 케이윌의 손을 잡더니 "고맙고 미안하다. 와주신 분들에게 죄송한 마음이 있다"라고 말했다.

케이윌은 "저는 40대 중반 이후로 넘어가고 있어서, 이쯤 되면 갔다 오는 게 나았다는 생각이 들 때가 있다. 형이 지금까지 아예 안 갔다고 생각해 봐라. 그거보단 낫지 않나"라며 다시금 이혼에 대해 조심스레 물었다.

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라이머는 "세상에 안 좋은 경험은 없다고 생각하지만, 굳이 경험하지 않아도 되는 것도 있다. 특히 (이혼 후) 가족에게 죄송했다. 결혼은 두 사람만의 문제가 아니다"라며 새로운 사랑을 꿈꾸고 있다고 전했다.

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아울러 "자녀도 있는 가정을 꾸리고 싶다. 내가 아이를 갖고 싶어 한다는 걸 부모님도 아시니까, 결혼을 빨리 하길 원하신다. 그래서 운동을 열심히 하고 있다"라고 말했다. 케이윌은 정자 냉동을 했는지 물었고 라이머는 "안 얼렸다. 나에 대한 자신감이랄까?"라고 말해 웃음을 안겼다.

한편 라이머는 2017년 방송인 안현모와 결혼했지만 2023년 이혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com