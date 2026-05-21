“당장 삭제하시오”...‘1호 프로파일러’ 권일용, '주왕산 실종' 가짜뉴스에 분노 폭발

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[스포츠조선 조민정 기자] 대한민국 1세대 프로파일러로 알려진 권일용이 자신의 이름을 무단 도용한 가짜뉴스 영상에 강경 대응을 예고했다.

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권일용은 20일 자신의 SNS에 한 유튜브 영상 캡처 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.

공개된 사진에는 '주왕산 초등생 실종 3일째… 권일용이 느낀 이상한 점은 무엇인가?'라는 제목의 영상과 함께 "이번 주왕산 실종 사건의 이상한 지점들을 낱낱이 짚어본다"는 설명 문구가 담겨 있었다.

이에 대해 권일용은 "가짜뉴스 방송 당장 멈추고 삭제하시오"라고 강하게 경고했다. 그는 "최근 유튜브와 각종 온라인 플랫폼에서 제 이름을 무단 사용한 영상 콘텐츠가 유포되고 있다"며 "마치 제가 사건을 직접 분석하거나 인터뷰를 진행한 것처럼 허위 내용을 가공해 퍼뜨리고 있다"고 밝혔다.

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이어 "사건 진상이 명확히 밝혀지지 않은 상황에서 자극적인 추측성 분석을 내놓는 건 유가족에게 씻을 수 없는 상처를 주는 심각한 위해 행위"라고 지적했다. 또 "타인의 아픔을 수익 창출 도구로 삼는 형태에 깊은 유감을 표한다"고 덧붙였다.

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권일용은 "저는 해당 채널과 어떠한 협의나 인터뷰를 한 적이 없다"며 "초상권과 성명권 무단 도용, 허위 사실 유포는 명백한 범죄 행위"라고 강조했다. 현재 법률대리인과 함께 관련 증거 자료를 수집 중이며 가능한 모든 법적 조치를 검토하고 있다고도 밝혔다. 그러면서 "불법 사칭 영상이나 채널을 발견할 경우 적극적인 제보를 부탁드린다"고 당부했다.

한편 권일용은 대한민국 최초의 공개 채용 프로파일러 출신으로 경찰청 과학수사센터 범죄분석관 등을 지냈다. 이후 각종 강력 사건 분석과 범죄심리 자문 활동으로 이름을 알렸고 현재 방송과 강연 활동도 활발히 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com