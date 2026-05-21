"뭔 또 임신이냐"...재혼 앞둔 최고기, ♥이주은 혼전임신설에 반박-분통

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 최고기가 예비신부 이주은과 관련된 혼전임신설에 대해 직접 해명했다.

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지난 20일 유튜브 채널 '최고기의 육아채널'에는 '뭔 또 임신이냐'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이주은은 일부 온라인상에서 제기된 임신설에 대해 "저 임신 안 했다"라며 손사래를 쳤다.

이에 최고기는 "그런 기사가 있더라. 어떻게 기사가 그렇게 난 거지"라며 황당하다는 반응을 보였다. 이어 "영상에서 임신했다는 이야기를 단 한 번도 한 적이 없다. 헤드라인을 조금 바꿔서 헷갈리게 하는 건 이해하지만, 너무 말도 안 되는 이야기들이 나오니까 나도 깜짝 놀랐다"라고 털어놨다.

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이주은 역시 "인스타그램이나 유튜브에 나오는 연예인, 인플루언서 관련 기사를 잘 안 믿게 된다"라고 공감했다.

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최고기는 온라인 반응에 대해서도 언급했다. 그는 "인스타 기사 댓글에도 '또 임신했냐'는 반응이 많았다. 피임 이야기부터 정관수술 이야기까지 댓글이 이어지더라"라 한탄했다.

두 사람은 현재 함께 생활 중인 이유도 밝혔다. 최고기는 "처음부터 동거를 한 건 아니었다. 그런데 주은 씨 집 계약이 끝났을 때 '그럴 거면 그냥 같이 지내는 게 어떠냐'고 제안했다"고 설명했다.

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한편 최고기는 유튜버 유깻잎과 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 얻었으나, 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 양육 중이다.

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이후 최고기는 새로운 연인 이주은과의 일상을 공개하며 팬들과 소통해왔으며, 최근 TV CHOSUN 'X의 사생활'을 통해 연인 관계를 공식적으로 알렸다. 두 사람은 올해 제주도에서 결혼식을 올릴 예정이다.

shyun@sportschosun.com