빚 청산 마친 이상민, 신발 150켤레 내놨다…"구독자 5만 명 안 되면 전액 기부"

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[스포츠조선 이지현 기자] 이상민이 애장품을 대방출하며 '232 프로젝트'를 향한 남다른 애정을 증명했다.

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지난 20일(수) 공개된 유튜브 채널 '232 프로젝트'에서 이상민은 구독자들을 위한 경품 추첨에 나섰다. '232 프로젝트'는 과거 가요계를 휩쓸었던 이상민이 힘든 시간과 빚 청산을 마친 뒤 제작자로서 재도약을 꿈꾸며 시작한 아이돌 육성 리얼리티 프로젝트다.

이날 이상민은 딘딘과 함께 신발 콘텐츠를 선보이며 본격적인 댓글 추첨을 진행했다. 그는 단순한 신발 자랑을 넘어 구독자들에게 보낼 선물이라는 점을 강조하며 무려 150켤레의 신발을 선보여 감탄을 자아냈다. 이상민은 당첨 댓글이 욕이어도 괜찮냐는 딘딘의 질문에 무플보다 악플을 선택하는 모습으로 쿨한 면모를 과시했다.

또한 이상민은 본격적인 추첨에 앞서 딘딘이 신발을 고르기 시작하자 초조한 기색을 감추지 못했다. 그는 자신이 아끼는 한정판 신발을 마주하고 말을 더듬는가 하면, "보내기 전에 한 번만 신어 봐도 될까?"라며 끝까지 미련을 버리지 못해 유쾌한 분위기를 더했다.

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특히 이상민은 오는 7월 말까지 구독자 수가 5만 명을 넘지 못한다면, 8~9월쯤 플리마켓을 열어 판매 수익금 전액을 기부하겠다는 결론을 내렸다. 이렇듯 이상민은 제작자로서 진심 어린 행보와 구독자들을 향한 애정을 고스란히 드러내 훈훈함을 자아냈다.

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한편 이상민은 '상민이 형 신발 주세요'라는 댓글을 두고 딘딘과 당첨 여부에 대해 치열한 실랑이를 벌였다. 이상민은 "이분 안 드리면 죽을 때까지 너의 안티가 될 거야"라며 너스레를 떨었으나, 이내 다른 감동적인 댓글을 발견하고는 깊은 충격에 빠졌다. 진심 어린 사연에 감동한 그는 더 의미 있는 선물을 전하고자 했고, 결국 본인이 가장 아끼는 옷과 가방을 통 크게 선물했다.

그런가 하면 이상민은 아직 메인 콘텐츠가 남았다며 다음 회차에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다. 특히 1, 2호 연습생 윤수민, 박혜나와 딘딘의 만남을 예고하기도. 또한 다음 회차의 오프닝과 이번 회차의 엔딩을 동시에 진행하는 파격적인 구성으로 딘딘의 당황스러움을 끌어내며 마지막까지 신선한 웃음을 자아냈다.

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'232 프로젝트'는 'GENIUS(지니어스)'와 'I AIN'T THE ONE(아이 에인트 더 원)' 두 곡의 작업을 마친 상태이며 해당 곡을 소화할 최적의 멤버를 찾기 위한 여정을 이어가고 있다. 이상민의 진정성 넘치는 도전이 담긴 '232 프로젝트'는 매주 수요일 저녁 6시 유튜브에서 공개된다.

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olzllovely@sportschosun.com