'삼노맨' 서인국도 웃게 만드는 박지현..'내일도 출근!' 멜로 그림체 합격

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[스포츠조선 조지영 기자] 서인국과 박지현이 월요병을 퇴치할 로맨스로 돌아온다.

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'취사병 전설이 되다' 후속으로 오는 6월 22일 저녁 8시 50분 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'(김경민 극본, 조은솔 연출)이 서인국과 박지현의 반복되는 출근길 속 스며든 설렘을 담아낸 포스터를 공개했다.

21일 공개된 '내일도 출근!' 출근길 포스터에는 버스 옆자리에 나란히 앉은 강시우(서인국)와 차지윤(박지현)의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 강시우는 웃지 않고(NO 스마일), 사람을 멀리하며(NO 피플), 사과하지 않는(NO 쏘리) '삼노(3NO)맨'이라는 별명이 무색하게 차지윤과 함께한 출근길에 옅은 미소를 드러내고 있다. 차지윤 역시 무심한 척 시선을 피하면서도 어느새 강시우를 의식한 듯 달라진 분위기를 드러낸다.

특히 따뜻한 햇살이 비치는 버스 안, 조금 가까워진 두 사람의 거리감은 반복되는 출근길에 스며든 설렘을 감각적으로 담아낸다. 여기에 '반복되는 일상에도 새로운 설렘을 찾기 위해'라는 카피가 더해져 무뎌진 일상 속 다시 움직이기 시작한 감정 변화를 암시한다.

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무엇보다 서로를 의식하면서도 무심한 척 거리를 유지하는 강시우와 차지윤 사이의 미묘한 긴장감이 현실 공감 로맨스의 설렘을 배가시킨다. 앞서 공개된 출근 티저 영상에서 "차지윤 선임이 마음에 듭니다"라는 강시우의 직진 고백이 화제를 모은 가운데 이번 출근길 포스터 역시 두 사람 사이 변화할 관계성에 대한 기대감을 높이고 있다.

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이처럼 '내일도 출근!'은 무뎌진 일상 속 다시 시작된 감정 변화를 현실적으로 그려내며 올여름 직장인들의 공감과 설렘을 동시에 자극할 오피스 로맨스로 기대를 모은다.

맥퀸스튜디오 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인이 까칠한 직장 상사와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되는 이야기를 그린 오피스 로맨스다. 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈, 원규빈, 박예영 등이 출연하고 김경민 작가가 극본을, 조은솔 감독이 연출을 맡는다. '취사병 전설이 되다' 후속으로 오는 6월 22일 저녁 8시 50분 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com