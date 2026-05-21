“AI로 김새론 음성 조작” 김수현 고소한 김세의, 영장심사 받는다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김수현과 관련한 허위사실 유포 혐의를 받는 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 대표 김세의가 구속 기로에 섰다.

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20일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 김세의 대표에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·반포 등)과 명예훼손 혐의 등을 적용해 구속영장을 청구했다.

앞서 서울 강남경찰서는 지난 14일 같은 혐의로 김 대표에 대한 구속영장을 신청한 바 있다. 김 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 26일 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열릴 예정이다.

김 대표는 유튜브 방송 등을 통해 "김수현이 고(故) 김새론의 미성년자 시절부터 교제했다"거나 "김새론 사망 배경에 김수현 측의 채무 변제 압박이 있었다"는 취지의 내용을 유포한 혐의를 받고 있다.

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또 생성형 AI를 활용해 김새론의 음성을 조작한 녹취 파일을 제작·유포하며 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 적용됐다.

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앞서 김세의 대표는 지난해 5월 김새론 유족 측과 함께 기자회견을 열고 관련 녹취록을 공개했다. 이에 대해 김수현 측은 "AI로 조작된 녹취 파일"이라며 강하게 반박했고 김 대표를 명예훼손 혐의 등으로 고소했다.

이후 경찰은 해당 녹취 파일 감정을 국립과학수사연구원에 의뢰했다. 다만 국과수는 지난해 11월 AI 조작 여부에 대해 "판정 불가" 결론을 내린 것으로 전해졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com